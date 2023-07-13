立法會議員用普通話提問 李家超首次普通話答詢

據「大灣區之聲」微博公眾號，7月13日上午，香港特區行政長官李家超出席立法會行政長官互動交流答問會時，首次使用了普通話回答立法會議員的詢問。

「大灣區之聲」報導稱，13日上午，李家超出席互動交流答問會，圍繞「文化藝術產業發展」、「法治人才」和「應急安全」三個主要議題與立法會議員展開討論。

而在首節討論中，立法會議員譚岳衡就文化產業發展話題，用普通話向李家超提問。李家超隨後也用普通話回答相關問題，並親切地表示，多謝譚議員給了他第一次在立法會用普通話回答的機會。

報導稱，譚岳衡議員用普通話發言指出，香港近期舉辦的多項文化交流活動，例如音樂晚會、展覽等很多是由中資企業舉辦，建議發揮中資企業的優勢，將更多內地文化資源邀請到港，協同推動香港文化產業發展。

李家超也一樣以普通回答說，他對中資企業建港有很高的期望，包括資金、網絡，以及文化藝術推展等方面，相信中資企業都會很有作為。

語言問題一度是香港特首與立法會議員之間的敏感話題，2018年5月3日前任行政長官林鄭月娥同樣在出席立法會行政長官答問會時，被當時社福界議員邵家臻質問其其母語是甚麼？這席問話的背景是，當時有網民揭露香港特區教育局於2013年向全港小學派發的普通話課程配套資料中，引用香港中文大學研究普通話學者宋欣橋的文章，其中有「香港漢族人的母語是漢語，粵語只屬方言」的敘述。

當時，林鄭回應說，有人刻意將2013年的東西拿出來炒作。邵家臻不滿林鄭迴避問題，再次追問：「我以廣東話為榮，我問特首，特首你的母語是甚麼？」林鄭強勢回應說：「對不起，我不回答這麼無聊的問題。」