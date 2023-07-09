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陸駐美大使訪茱莉亞學院 籲以音樂搭建中美橋樑
中國駐美大使謝鋒近來頻頻登上媒體版面，這一回謝鋒訪問位於紐約市的茱莉亞音樂學院，與該校榮譽院長波利希及師生代表進行座談交流活動。
據大陸駐美國大使館官網消息，近期謝鋒前往茱莉亞音樂學院訪問。他在參訪中表示，音樂藝術交流在中美關係史上發揮過重要作用。他舉例，美國總統尼克森訪華第二年，費城交響樂團就成為中共建政後赴華演出的第一個美國交響樂團。他認為，「『音樂外交』接續『乒乓外交』，為兩國文化的交流和民心相通搭建了橋樑」。
謝鋒說，「中美關係的基礎在民間，希望在青年。藝術無國界，音樂是橋樑。」他特別指出，美國茱莉亞音樂學院是世界知名的音樂教育機構，而天津茱莉亞學院則是該校唯一一所海外分校，是中美合作辦學的成功範例，也是中美青年交流的重要平台。
他重申，「當前中美關係遭遇困難和挑戰」，期盼茱莉亞能以音樂為媒介，在中美之間架設跨越隔閡、相知相近的橋樑。
此外，中國大陸駐美大使館於訪問後稱，謝鋒與茱莉亞學院雙方一致認為，音樂藝術領域的交流合作有利增強中美文化互鑒、促進民心相通。
此前，謝鋒曾於當地時間3日會見美國財政部長葉倫。謝鋒於會上表示，中方在經貿問題上的主要關切，要求美方高度重視，採取行動解決。
他重申，希望美方與中方相向而行，不折不扣落實兩國元首重要共識，用行動排除干擾、管控分歧，以誠意加強對話、開展合作，推動中美關係止跌回穩、重回正軌。
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