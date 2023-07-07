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美稱無「鎵」庫存 陸出口管制或減緩美軍事生產效率

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸祭出鎵、鍺等金屬出口禁令，據路透社報導，美國擁有鍺的戰略儲備，但目前沒有鎵的庫存儲備。圖為美中兩國國旗展現在帶有半導體晶片的印刷電路板上。（路透）
大陸祭出鎵、鍺等金屬出口禁令，據路透社報導，美國擁有鍺的戰略儲備，但目前沒有鎵的庫存儲備。圖為美中兩國國旗展現在帶有半導體晶片的印刷電路板上。（路透）

大陸商務部、海關總署3日發佈公告稱，為維護國家安全和利益，將自8月1日起對鎵、鍺兩種關鍵金屬實行出口管制。鎵和鍺是晶片製造的重要原料，部分或用於軍事領域上。路透社6日報導，美國防部發言人表示，美國擁有鍺的戰略儲備，但目前沒有鎵的庫存儲備。

美國國防部發言人補充表示，美國防部正在積極採取措施，利用「國防生產法案」（DPA）第三章的權力，增加美國國內對微電子和太空供應鏈關鍵材料的開採和加工，當中包括鎵和鍺金屬。

報導引述部分美國專家分析指出，美國主要國防承包商可能不會直接購買鎵和鍺，但可能會通過從中國採購鎵和鍺的供應商購買半導體，因此中方此出口管制，很可能會「減緩美國國防部生產效率」或「增加成本」。

據報導，鎵、鍺等都是晶片製造的重要原材料，這兩種金屬礦產無論是在儲量還是在出口上，大陸均在全球佔據領先地位。「鍺」用於高速計算機晶片、塑料製品和軍事應用領域，如夜視設備以及衛星圖像傳感器；「鎵」用於雷達及無線電通信設備、衛星和LED。

報導另引述美國航空航天工業協會（AIA）負責國際事務的副主席哈德威克（Dak Hardwick）分析指出，中方的出口管制在短期內可能對美國國防企業的影響不大，但五角大廈最終將不得不尋找鎵和鍺的替代來源。「無論是直接開採、直接製造、直接精煉或生產，還是從廢棄設備的回收」，他並補充說，中方的出口管制也可能會刺激美國立法者增加對關鍵礦物的投資。

觀察者網報導，大陸是鎵、鍺兩種元素的最大生產國，鎵產量佔全球95%以上，鍺產量佔全球67%以上。而據大陸海關數據，2022年，中國「鎵」產品的最大進口國是日本、德國和荷蘭；「鍺」產品的最大進口國是日本、法國、德國和美國。

美國商務部發言人曾於5日表示，美國「堅決反對」大陸宣布對生產半導體和其他電子產品所需的關鍵金屬鎵和鍺實施出口管制，並補充稱，美國將與盟友和合作夥伴協商解決這一問題。

大陸商務部發言人束珏婷6日強調，出口管制不是禁止出口，符合相關規定將予以許可。她並重申，此出口管制「不針對任何特定國家」，且公告發布前已先知會美方及歐洲。

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