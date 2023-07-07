港區議會改制 直選議席剩2成

香港立法會昨天三讀通過「二○二三年區議會（修訂）條例草案」，香港區議會席位將從四七九席減為四七○席，並重設委任議員。對此，香港特首李家超認為，這是香港特區完善地區治理工作的一個重要里程碑。

據星島日報報導，香港立法會昨天以八十八票贊成、○票反對、○票棄權三讀通過「二○二三年區議會（修訂）條例草案」。大陸國務院港澳事務辦公室發言人表示，立法會審議處通過該條例草案標誌著香港特區重塑區議會制度的立法工作順利完成，是香港特區全面落實「愛國者治港」、不斷提高治理水準的又一重要舉措，必將為推動香港從由亂到治走向由治及興發揮重要作用。

李家超對此回應稱，這次修例工作在特區地區治理層面貫徹落實「愛國者治港」原則，令區議會牢牢掌握在愛國者手裡，嚴格按照基本法規定，發揮好其諮詢和服務功能，為特區地區治理工作作出應有貢獻。他稱，「特區政府將繼續全力貫徹落實有關完善地區治理的各項工作，切實為廣大市民排憂解難，讓市民得到更大的幸福感和獲得感」。

香港區議會未來將由「間選、委任、直選」的「四四二」比例組成，直選議席比例由九成半大減至約兩成。而區議會主席則由當區民政事務專員出任，不再另設副主席。