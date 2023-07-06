港區議會改制通過 中聯辦、李家超：落實愛國者治港

香港立法會6日三讀通過「2023年區議會（修訂）條例草案」，香港區議會席位將從479席改為470席，並重設委任議員。對此，香港中聯辦發言人表示，對香港立法會審議通過「條例草案」歡迎，強調香港特區重塑區議會制度，將落實「愛國者治港」原則，對於提升地區治理效能、完善香港特區治理體系具有重要意義。而香港特首李家超認為，這是香港特區完善地區治理工作的一個重要里程碑。

據星島日報報導，香港立法會6日以88票贊成、0票反對、0票棄權三讀通過「2023年區議會（修訂）條例草案」。大陸國務院港澳事務辦公室發言人表示，立法會審議處過該條例草案標誌着香港特區重塑區議會制度的立法工作順利完成，是香港特區全面落實「愛國者治港」、不斷提高治理水準的又一重要舉措，必將為推動香港從由亂到治走向由治及興發揮重要作用。

發言人指出，過去相當一個時期尤其是「修例風波」期間，反中亂港分子利用制度漏洞，使區議會變為其阻撓政府施政，播「獨」煽暴，妄圖顛覆政權、對抗中央的政治平台，完全違背區議會應有的職能定位。「著眼於香港長治久安，只有回歸基本法原意，改革和重塑區議會，堅決貫徹『愛國者治港』原則，切實落實行政主導，才能有效維護國家安全和香港市民的公眾利益。」

發言人還強調，重塑區議會制度，是香港特區完善治理體系、提升治理能力、增強治理效能邁出的新的一步。相信在港府和社會各界的共同努力下，香港必將在由治及興的道路上越走越寬廣。

另據綜合澎湃新聞消息指出，李家超對此回應稱，香港現處於由治及興的新階段。這次修例工作在特區地區治理層面貫徹落實「愛國者治港」原則，令區議會牢牢掌握在愛國者手裡，嚴格按照基本法規定發揮好其諮詢和服務功能，為特區地區治理工作作出應有貢獻。他稱，「特區政府將繼續全力貫徹落實有關完善地區治理的各項工作，切實為廣大市民排憂解難，讓市民得到更大的幸福感和獲得感」。