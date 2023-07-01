法國騷亂　滿載41中國人的旅遊巴士被砸車

法國近日爆發全國性示威與騷亂，據陸媒報導和網傳畫面，一輛滿載41名中國大陸遊客的旅遊巴士，於6月30日凌晨在法國馬賽遭十幾個「蒙面人」砸車，過程中甚至企圖上車拉人，有人因此受傷，目前，該旅行團已被迫巴黎行程，離開法國前往瑞士。

據大陸網友發布畫面，旅遊巴士在行經一段有路障的道路時，遭到疑似示威者的十幾個「蒙面人」砸車，車輛周圍玻璃碎裂，拍攝者稱有人受傷，但半個小時後法國警察仍然沒有來，過程中，砸車者還試圖上車拉人，車上有41個「中國公民」。

港媒點新聞報導稱，目前，該旅行團已取消巴黎行程，離開法國前往瑞士。

法國一名17歲阿爾及利亞少年奈爾，日前因拒絕警方攔檢遭開槍射擊，引發民眾不滿，上街抗議執法過當，導致法國出現全國性示威與騷亂。

對此，中國大陸駐法國大使館也於當地時間6月30日發布安全提醒，呼籲旅法中國公民密切關注法國社會安全形勢，避免前往遊行示威及暴力衝突區域，並採取切實措施加強個人、車輛、住所和商舖安全防範，臨時來法人員尤其要提高警惕，謹慎出行。