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外媒仍禁入西藏採訪 陸涉藏智庫：當地官員有顧忌

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
官方色彩濃厚的智庫「中國藏學研究中心」29日與大陸中國記協舉辦新聞茶座。（記者廖士鋒／攝影）
官方色彩濃厚的智庫「中國藏學研究中心」29日與大陸中國記協舉辦新聞茶座。（記者廖士鋒／攝影）

中國大陸官方重要的涉藏智庫、國家級研究機構「中國藏學研究中心」，29日上午舉行新聞茶座，邀集該機構專家對西藏議題與各國媒體記者交流，其中在達賴喇嘛轉世、西藏寄宿學校等議題都有所觸及，也有媒體詢問較為敏感的西藏禁止境外記者採訪，而智庫專家則回應，西藏地方政府確實「有所顧忌」。

就媒體提問，目前記者仍未獲開放去西藏，中國藏學研究中心二級研究員張雲指出，在國外交流也有很多記者提出過這個問題，他也向官方提過建議，但是「西藏地方有關部門，包含一些幹部，有所顧慮」，原因是西藏話題在國外討論非常多，圍繞著「謊言、謬論、歪曲」，他們非常怕。

他舉例，有位德國記者，去西藏看了「覺得很好」，回去後「好的一句也不提，專門找負面的講」；還有美國前眾議員裴洛西（Nancy Pelosi），到西藏與學者交流說了很多好話，「結果回去怎麼說，大家都知道」。

更極端的是有人拿著「雪山獅子旗」到珠峰腳下展示。對記者遭限，他解釋，西藏幹部有的會覺得，「你到這來了，沒有客觀報導，你在那歪曲，我不讓你來了可不可以」。

據記者了解，目前不僅是境外記者難以進入西藏採訪，一般台灣民眾也被禁止到西藏自助旅行，而必須透過跟團方式，以西藏當地旅行社為接待單位，向西藏自治區政府台辦申請「進藏確認函」，方可入藏。

此外，對於近期受到國際關注的西藏寄宿制學校議題，中國藏學研究中心當代研究所副所長肖杰表示，不少孩子在寄宿制學校上學，數據上很難清晰給答案，因為西藏多數學校都具備住宿條件，但不是每個學生都必須住校，因此住校生與寄宿制學校學生是兩個概念。

他強調，西方所謂「100萬藏族學童」被迫到寄宿制學校是不可能的，住校孩子是流動概念，「30萬也許是個約數，可能趨近於西藏自治區在學校中有過住宿經驗的孩子」。

對於西藏學校的語言授課議題，肖杰表示，很多課程是以「國家通用語言」（即漢語）講授，但也有藏語文規定，「一周四到六節藏語文課程是基本的」。中國藏學研究中心經濟所研究人員楊濤補充指，漢語跟藏語課程「節數是一樣多的，沒有誰多誰少」。中國藏學研究中心藏醫藥研究所副所長羅布扎西則強調，從他上小學到他女兒上小學，數學授課都是用藏語，「這是可以選的」。

在茶座舉行期間，張雲強調，「活佛轉世制度會存在下去」，因為這是歷史傳承，社會有需要、老百姓有需要、信眾有需要、符合國家有關制度，「不是哪位個人能夠改變」。對於達賴喇嘛曾提到將不再轉世，張雲批評，「每個活佛都這樣，還有沒有藏傳佛教的規範制度了？」他並指出，達蘭薩拉人口已經大幅減少，從原先號稱的15萬人，到現在只剩一半。

公開資料顯示，「中國藏學研究中心」成立於1986年，是中共官方涉藏重要智庫，往年都會舉辦新聞茶座，與境內外媒體、駐北京使館人員交流，並由該中心研究人員發表對西藏議題的最新表態。

中國藏學研究中心29日的新聞茶座上，智庫學者們回應媒體關於寄宿制學校、達賴喇嘛轉世、外國記者禁入西藏等議題。（記者廖士鋒／攝影）
中國藏學研究中心29日的新聞茶座上，智庫學者們回應媒體關於寄宿制學校、達賴喇嘛轉世、外國記者禁入西藏等議題。（記者廖士鋒／攝影）

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