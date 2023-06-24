斯里蘭卡外長薩布里今起訪大陸 將與秦剛等雙邊會談

接受大陸國務委員兼外長的秦剛邀請訪陸的斯里蘭卡外交部長阿里．薩布里今天率團訪問大陸，根據斯里蘭卡外交部網站訊息，薩布里將會出席6月27日至29日在中國天津舉行的「夏季達沃斯」經濟論壇。

由於美國總統拜登剛邀請印度總理莫迪對美進行國事訪問，聯印抗中的態勢明顯；斯里蘭卡作為印度洋上的一個重要存在，成了中國大陸必須極力爭取的對象，以平衡美印聯手的壓力。薩布里此時受邀訪中，時機十分巧妙。

不過，斯國的總統維克拉馬辛哈也出席由法國主辦並且剛結束的「新全球融資契約峰會」，期間並與美國財政部長葉倫就斯里蘭卡在國際貨幣基金組織計劃下持續改革的議題，進行了會談。顯示斯里蘭卡在美中之間並未特別偏向某一方。

但斯里蘭卡是大陸國家主席習近平於2013年10月提出共建「21世紀海上絲綢之路」倡議後，第一個以政府聲明形式表達支持的國家。而今年是「一帶一路」倡議提出10週年，大陸可能在秋天舉辦第三屆「一帶一路」高峰論壇，薩布里此行，大陸「中國現代國際關係研究院」南亞研究所執行所長樓春豪對深圳衛視的「直新聞」說，不排除是為斯總統維克拉馬辛哈訪中進行鋪墊。

根據大陸外交部發布的邀請訊息，薩布里是從今6月24日到30日訪問中國；而斯里蘭卡外交部的新聞訊息則稱，薩布里訪問期間，將與中國外交部長秦剛等高級政要舉行雙邊會談。薩布里還將與居住在北京的斯里蘭卡社區以及天津大學的斯里蘭卡學生進行互動。

斯里蘭卡外交部稱，這次夏季達沃斯論壇的主題為「創業精神：全球經濟的驅動力」，將作為來自全球90多個國家的政界和商界領袖的對話平台，而薩布里部長計劃參加題為「防止失去的十年」的圓桌會議，並就「如何為明天的經濟提供動力」的主題與利益相關者對話。