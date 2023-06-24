快訊

國泰航空客機起飛急喊停 疏散時卻釀11傷？專家曝原因

收治竹北氣爆案16歲少年 林口長庚：全身91%燒燙傷未脫險

午後雷雨注意！新北等9縣市大雨特報 恐一路濕到晚上

斯里蘭卡外長薩布里今起訪大陸 將與秦剛等雙邊會談

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
薩布里昨參加斯里蘭卡工業部舉辦活動時致詞。圖取自薩布里推特
薩布里昨參加斯里蘭卡工業部舉辦活動時致詞。圖取自薩布里推特

接受大陸國務委員兼外長的秦剛邀請訪陸的斯里蘭卡外交部長阿里．薩布里今天率團訪問大陸，根據斯里蘭卡外交部網站訊息，薩布里將會出席6月27日至29日在中國天津舉行的「夏季達沃斯」經濟論壇。

由於美國總統拜登剛邀請印度總理莫迪對美進行國事訪問，聯印抗中的態勢明顯；斯里蘭卡作為印度洋上的一個重要存在，成了中國大陸必須極力爭取的對象，以平衡美印聯手的壓力。薩布里此時受邀訪中，時機十分巧妙。

不過，斯國的總統維克拉馬辛哈也出席由法國主辦並且剛結束的「新全球融資契約峰會」，期間並與美國財政部長葉倫就斯里蘭卡在國際貨幣基金組織計劃下持續改革的議題，進行了會談。顯示斯里蘭卡在美中之間並未特別偏向某一方。

但斯里蘭卡是大陸國家主席習近平於2013年10月提出共建「21世紀海上絲綢之路」倡議後，第一個以政府聲明形式表達支持的國家。而今年是「一帶一路」倡議提出10週年，大陸可能在秋天舉辦第三屆「一帶一路」高峰論壇，薩布里此行，大陸「中國現代國際關係研究院」南亞研究所執行所長樓春豪對深圳衛視的「直新聞」說，不排除是為斯總統維克拉馬辛哈訪中進行鋪墊。

根據大陸外交部發布的邀請訊息，薩布里是從今6月24日到30日訪問中國；而斯里蘭卡外交部的新聞訊息則稱，薩布里訪問期間，將與中國外交部長秦剛等高級政要舉行雙邊會談。薩布里還將與居住在北京的斯里蘭卡社區以及天津大學的斯里蘭卡學生進行互動。

斯里蘭卡外交部稱，這次夏季達沃斯論壇的主題為「創業精神：全球經濟的驅動力」，將作為來自全球90多個國家的政界和商界領袖的對話平台，而薩布里部長計劃參加題為「防止失去的十年」的圓桌會議，並就「如何為明天的經濟提供動力」的主題與利益相關者對話。

這場夏季達沃斯，將有巴巴多斯總理莫特利、蒙古國總理奧雲額爾登、新西蘭總理希普金斯、越南總理范明政應大陸國務院總理李強之邀前來與會，而這四國的總理也將一併藉參與論壇，對大陸進行正式訪問。

斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈出席剛結束的「新全球融資契約峰會」期間，與美國財政部長葉倫會談。 取自葉倫推特
斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈出席剛結束的「新全球融資契約峰會」期間，與美國財政部長葉倫會談。 取自葉倫推特

斯里蘭卡 外交部

延伸閱讀

美國務卿布林肯結束訪中行 國務助卿康達：目標重建雙邊對話

中美何時增加航班？ 陸外交部：雙方同意鼓勵擴大交流

布林肯訪中接力面談 美中破冰未融冰

秦剛與德外長通電話 強調中國反對「脫鈎斷鏈」

相關新聞

斯里蘭卡外長薩布里今起訪大陸 將與秦剛等雙邊會談

接受大陸國務委員兼外長的秦剛邀請訪陸的斯里蘭卡外交部長阿里．薩布里今天率團訪問大陸，根據斯里蘭卡外交部網站訊息，薩布里將...

黎智英兒發聲 呼籲英政府將黎智英案列政治優先事項

壹傳媒創辦人黎智英目前正在香港遭監禁，且被以涉嫌違反「香港國安法」等罪起訴。其兒子黎崇恩近日接受法新社專訪時表示，呼籲英...

法議長拉爾歇會李強：盡快重啟與全國人大交流

依據大陸外交部昨深夜訊息，大陸國務院總理李強在法國當地時間6月23日下午，巴黎小盧森堡宮會見了法國參議長拉爾歇。李強對拉...

大陸海警跟監美艦 陸專家：正在台海建立分級響應機制

近期美國海岸警衛隊「史卓頓」艦穿越台海，引發大陸海警局22日回指其全程跟監警戒，將加強在「中國管轄海域」的巡航執法。對於...

香港新聞自由排名直直落 黎智英兒籲：英國需為黎智英案發聲

自2020年以來一直被關押在香港的《蘋果日報》創辦人黎智英被控發行煽動刊物、勾結外國勢力等4項罪名，至今仍在候審，原定於去年12月的審判被推遲到了今年9月...

中駐美使館：10年多次簽證因疫失效可補償

中國駐美國大使館23日發文指出，持有中國駐外簽證機關於2020年3月28日之前按雙邊互惠協定簽發的多年多次簽證的美國公民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦