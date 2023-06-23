李強訪法：打造韌性中法供應鏈

大陸國務院總理李強當地時間廿一日搭乘包機抵達法國巴黎，展開對法國的正式訪問。

廿二日李強與法國總理博爾內會談時表示，中歐加強合作是基於各自利益的戰略選擇，不針對、不依附、也不受制於第三方，呼籲法國繼續發揮積極影響，推動歐洲形成更加客觀、理性的對華認知和政策。

新華社報導，李強訪法期間還將會見法國總統馬克宏，另將應邀出席「新全球融資契約峰會」並發表談話。

李強抵法後表示，中國願與法國一起，將兩國元首繪製的中法關係發展藍圖轉化為「施工圖」、「實景圖」，擴大雙向開放，打造更具韌性的中法、中歐產業鏈供應鏈。

廿一日當晚，李強在出席中法工商界晚餐會時說，中國讚賞法國政府反對「陣營對抗和脫鉤斷鏈」。希望中法企業家堅定支持經濟全球化，做開放共贏、務實合作的行動派，共同維護中法、中歐產業鏈供應鏈穩定和韌性。

他說，中法關係具有穩定性、時代性、全球性的鮮明特徵，「兩國都主張以團結代替分裂，以合作代替對抗，都致力於維護多邊主義。」

他在會上針對深化中法合作提出三點倡議：一是共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定；二是加強中法創新合作；三是打造良好營商環境。他期盼法國能保持市場開放，為大陸企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

李強在與法國總理博爾內會談時指出，大陸願與法方堅持互利互惠，推動雙邊貿易平衡發展，不斷挖掘綠色發展、科技創新、數字貿易等方面合作潛力，也願與法方繼續加強在氣候、糧食、債務等問題上的合作。兩人還共同見證了雙方航空、太空研究、核能等領域多項雙邊合作文件的簽署。

李強稍早在訪德期間也與德國達成多項合作意向，大陸發改委宣布在柏林與德國西門子、巴斯夫以及BMW、賓士、福斯等車廠還有空中巴士等巨頭企業，簽署了合作意向書或備忘錄。

發改委表示，在與BMW、賓士、福斯等德國車企合作方面，將促進中德汽車產業合作，共同推動新能源汽車研發創新和推廣應用，推動節能減排和綠色低碳發展；與空巴合作方面，將在可持續航空燃料生產使用等新興領域進一步深化合作；與西門子將共同打造數位化等領域合作；在化工新材料技術研發、高端化工項目部分，則與巴斯夫達成合作意向，將共同推動中國化工產業綠色低碳高質量發展。