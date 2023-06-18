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大陸發布對台「示範區」新文件 國台辦官員揭重點

聯合報／ 記者廖士鋒／廈門即時報導
國台辦經濟局長張世宏18日上午在廈門表示，大陸官方「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」，當中一個重要內容就是廈金融合發展。記者廖士鋒／攝影
國台辦經濟局長張世宏18日上午在廈門表示，大陸官方「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」，當中一個重要內容就是廈金融合發展。記者廖士鋒／攝影

海峽論壇期間，大陸全國政協主席17日上午在大會宣布中共中央制定了支持福建建設「兩岸融合發展示範區」的文件，不過相關內容並未在第一時間完整揭露。在18日登場的「建設廈金共同生活圈論壇」上，國台辦經濟局長張世宏透露，廈金融合發展是上述文件的重要內容。

王滬寧17日上午在海峽論壇大會宣布，中共中央、國務院當天制定「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」。

張世宏18日上午出席在廈門仙岳山上舉辦的「建設廈金共同生活圈」論壇時表示，王滬寧17日所提到的文件，裡面有個很重要內容就是「廈金融合發展」，也代表「黨中央政策部署」。

他強調，目前已經小三通、廈金通水，即將發布的大陸中央文件，重要內容就是支持廈門和金門加快融合發展，「可以說打造廈金生活圈正在千載難逢的歷史機遇」，他表示希望當地「大膽地試、大膽地闖，推動能融盡融」。

廈門市政協副主席李清輝則表示，廈金各方面交流密切，基本實現廈金半小時生活圈，廈門將持續大力推進通電、通氣、通橋項目相關工作，包含廈金電力聯網工程、大嶝島LNG氣化站建設進展順利，廈金已經形成「你中有我、我中有你」，基本實現「以金聯台、以金促台」。

金門副縣長李文良指出，金廈唯有相互合作才能共創雙贏，只有推動各項民間交流才能增進兩岸互信基礎。他說，金廈有同根同源基礎，為強化彼此共同合作交流，提升問題解決效率、建構區域交流發展途徑、整合區域資源，金廈可以共同處理區域間各種事務性問題，增加經貿、觀光、緊急救護、環境生態等合作，金門肩負兩岸橋樑重要使命，金門與廈門共同發展，是所有中國人的期待。

李文良強調，建設金廈共同生活圈、提升區域合作競爭力，累積成功經驗與降低風險，作為兩岸互信合作的先行先試示範區，彰顯兩岸和平寶貴價值，也有助於解決當前兩岸僵局。

廈門 金門 福建 王滬寧

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徳裔美國歷史學家魏復古（Wittfogel）曾用古代「治水社會」這個概念描述東方社會成形的背景，也是歷史上「東方專制主義」的重要根源。大陸近年來基礎設施發展迅速，除了鐵公路、地鐵、網路與機場建設外，為人較少關注的是水利設施工程，事實上，除了內陸省分積極建設「一省一港」外，大型運河的建設仍是耗費巨資且頗受重視的工程。

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