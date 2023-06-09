中駐韓大使晤韓最大在野黨黨魁：台灣關乎中韓關係基礎

中國大陸駐韓國大使邢海明8日與南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明會晤，雙方就中韓關係、朝鮮半島問題進行交流，並談及台灣問題。邢海明重申，當前中韓關係遇到不小的困難，其中責任不在中方，他指出，台灣問題是「中國核心利益中的核心」，且關乎到中韓關係的基礎，呼籲韓方恪守承諾，切實尊重中方在台灣等問題上的核心關切。

據中駐韓使館官網消息，邢海明表示，中韓是搬不走的鄰居、分不開的伙伴。31年前的建交初心就是鄰里之間相互支持、相互成就，友好相處，因此中韓關係都有千萬條理由搞好，沒有一條理由搞壞。

邢海明強調，中方始終高度重視、且一心一意想要發展好中韓關係，但當前中韓關係遇到不小的困難，「坦率講，這其中責任不在中方」，他並呼籲韓方切實尊重中方在台灣等問題上的核心關切，「中國一貫尊重韓國的核心關切，韓國也應尊重中國的核心關切」。

邢海明還引述民調數據指出，在最高為10分，最低為-10分的統計裡，中韓關係分值為4.1，比中美、中日分值只有-8、-5.6來得高，說明中韓友好仍是主流。他呼籲，韓國共同民主黨持續為增進韓國社會對華正確認知、推動中韓關係健康平穩發展發揮積極作用。

針對韓國對中國貿易逆差擴大，邢海明表示，這一方面有全球經濟形勢不佳、半導體進入下行週期因素等客觀原因，但更主要的是有些人試圖推動「去中國化」所導致。他並稱，中國巨大市場擺在那兒，對外開放的大門始終敞開，相信只要韓方堅定對華合作信心，順應中國市場和產業結構變化，及時制定並調整對華投資策略，就一定能繼續分享中國經濟增長的紅利。

邢海明還就中韓關係的「外部因素」表示意見，呼籲韓方擺脫外部因素的干擾。他說，美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢，「這些人不了解中國的歷史和社會制度，不了解中國人民在習近平領導下團結一致努力實現偉大中國夢的堅定意志，只會紙上談兵」。

邢海明直指，30年前就有人唱衰中國，拋出所謂的「中國崩潰論」。30年後，中國用實打實的成就證明了那些人的錯誤，並強調「現在賭中國輸的人今後一定會後悔」。

就朝鮮半島議題，邢海明指出，當前半島形勢重新趨緊，中方呼籲各方保持冷靜克制，推動局勢降溫並重啟對話，拿出實實在在的方案和行動。他並稱，中方將繼續以自己的方式做工作，為推動「政治解決半島問題」發揮積極建設性作用。

就日本排放福島核污染水問題，邢海明表示，中韓作為日方近鄰，應從維護本國人民生命安全及守護全球海洋生態環境出發，攜手竭力勸阻日方貿然排海。李在明則表示，日本核污水排海問題引發周邊國家擔憂，希望韓中兩國就此共同發聲，謀求應對方案。