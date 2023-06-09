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持續抗議澳英美核潛艇計畫 陸：衝擊核武不擴散原則

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
國際原子能總署（IAEA）六月理事會8日於維也納召開，中國大陸代表李松作再批美英澳核潛艇合作計畫。圖為資料照片。（取自大陸外交部官網）
國際原子能總署（IAEA）六月理事會8日於維也納召開，中國大陸代表李松作再批美英澳核潛艇合作計畫。圖為資料照片。（取自大陸外交部官網）

澳英美組成的三邊安全伙伴關係「AUKUS」將合作建立新核動力潛艇艦隊，被視作抗衡中國在印太地區的影響力，挑動北京當局敏感神經。國際原子能總署（IAEA）六月理事會8日於維也納召開，中國大陸代表李松作專題發言時批評，美英澳核潛艇合作是冷戰思維和陣營對抗的產物，認為三國合作將跨越《不擴散核武器條約》原則，對原子能機構的監督機制構成嚴峻挑戰。

據觀察者網，這是國際原子能總署連續第8次以政府間討論的形式審議美英澳核潛艇合作問題。李松指出，美、英作為核武器國家，與無核武器國家的軍事盟國澳洲開展核潛艇合作，將涉及數噸武器級高濃鈾轉讓，並稱，三國合作乃出於地緣政治目的，此戰略性軍事合作將嚴重衝擊國際核不擴散體系。

李松指出，在國際原子能總署把這個問題「政治化」、「兩極化」，脅迫成員國選邊站隊，同樣是冷戰思維和陣營對抗的體現，當三國企圖把核潛艇合作包裝成一個無核武器國家與機構秘書處之間的例行保障監督問題，要求援引全面保障監督協定第14條作出豁免安排，「這無異於掩耳盜鈴，實際上就是想暗渡陳倉，脅迫秘書處為這一合作背書」。

李松表示，美英澳核潛艇合作涉及複雜的政治、安全、法律、技術等方面問題，在成員國間存在巨大爭議，因此中方敦促三國以實際行動回應國際社會關切，忠實履行核不擴散義務，與其他各方在平等和相互尊重基礎上保持坦誠、透明的溝通。

會後，李松接受媒體訪問時還表示，中方將持續踐行真正的多邊主義，堅決維護國際核不擴散機制的權威性和有效性，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，堅決反對冷戰思維、陣營對抗和雙重標準。

核武 冷戰 北京

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