陸積極與東協國家對話磋商機制 坎伯：中美也應當如此

在外媒放出「美國國務卿布林肯將在幾周內訪華」的風聲之後，美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）表示，在局勢緊張導致溝通破裂後，中美兩國才剛剛開始恢復外交交流，任何關係緩和的跡象都仍處於「不確定」狀態。美國注意到，「中國（大陸）與包括東南亞國家在內的國家建立了磋商機制等。我們認為，（中美）這一機制也應當建立起來，並積極接觸。」

觀察者網報導，美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯7日於美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）主辦的活動中表示，「在對話和外交方面，我們（中美）這一輪重新接觸的過程仍處於相對早期階段。」他還稱，美國認為所謂「競爭」仍將是中美兩國關係的「主導框架」。

坎伯當天表示，美國希望與大陸進行「建設性的外交」，並強調，雙邊的「競爭」仍是焦點。「與此同時，我們希望這種競爭保持在負責任的範圍內，我們希望避免陷入對抗。」他補充，美國認為，「有必要建立對話和討論機制，以處理軍艦或飛機在近距離行動時發生的事故或缺乏協調的情況。」

今年年初，坎伯曾表示，他認為中美應該在2023年為兩國關係「修建護欄」，以確保進行富有「成效的且和平的競爭」。今年3月，坎伯又稱，當前中美關係仍然沒有類似「護欄」的保障措施，而拜登政府想要對迅速惡化的中美關係提供支撐的努力尚未取得成功。

於此同時，坎伯還說到，最近幾周，大陸正與許多東南亞國家建立了磋商機制及熱線電話。對於美國現在遲遲無法與大陸在軍事最高層級展開對話，他呼籲，中美兩國也應當建立起類似的機制，從而得以積極、真誠地接觸。

觀察者網指出，去年大陸和越南同意設立一條熱線機制，處理涉及南海問題等海上爭端，並進一步促進雙邊關係；而菲律賓總統馬可仕今年1月訪問大陸時，中菲兩國也同意這麼。

此外，6月1日，在新加坡出席香格里拉對話會的大陸國防部新聞發言人譚克非在媒體會上公布，大陸國防部長李尚福和新加坡國防部長黃永宏在雙邊會見後，中新兩國於會上簽署建立直通保密電話通信線路諒解備忘錄。