日核汙水將排海 陸使館發表談話：一意孤行 令人憤慨

中國大陸駐日本使館發言人今天就福島核污染水排海問題發表談話，他表示，根據最新檢測結果顯示，福島核電站港灣內捕獲的魚類體內所含放射性元素銫超標，達到日本法定標準180倍，令人震驚。同時據報導，日前日方開始向福島第一核電站核污染水排海隧道中注入海水，這些海水是用來稀釋即將排放的核污染水。日方一意孤行，令人憤慨。

駐日使館發言人表示，福島核污染水排海危害不可估量。福島核污染水含有60多種放射性核素，很多核素尚無有效處理技術，部分長壽命核素可能隨洋流擴散並形成生物富集效應。福島核污染水排海具有跨國界影響，從現有信息看，預計排海時間將持續30年之久。研究表明，自排海之日起相關放射性物質在57天內即可擴散至太平洋大半區域，10年後蔓延至全球海域。

他說，日方迄今沒有提供足夠科學和事實依據，解決國際社會對日排海方案正當性、淨化裝置有效性、核污染水數據可靠性、環境影響不確定性等方面關切。用於處理核污染水的多核素淨化處理系統（ALPS）長期高負荷運行的性能與效率存疑。

發言人稱，福島核污染水排海並非唯一選項。向海洋排放核事故污染水在全球沒有先例。據了解，除海洋排放外，地層注入、蒸汽排放、氫氣排放和地下掩埋也是可行選項。日方未認真研究論證其他處置方案，出於成本考慮決定向海洋一排了之是不負責任的行為。

他表示，根據一般國際法和《聯合國海洋法公約》等規定，日方有義務採取一切措施避免環境污染，有義務通知並與可能受影響的國家充分協商，有義務評估和監測環境影響，有義務採取預防措施確保危險最小化，有義務保障信息透明，有義務開展國際合作。

最後他指出，核污染水排海涉及海洋環境安全和人類生命健康。在這一重大問題上，日方必須慎之又慎，不要讓福島核事故災害延續，不要讓全人類子孫後代承擔風險。