英稱陸關閉在英警察站 陸：不存在警察站 徹底政治謊言

英國政府近日表示，中方已關閉在英國的所有海外警察服務站，調查未發現涉及任何非法活動。對此，中國駐英大使館7日重申，不存在所謂「海外警察站」，並形容是徹頭徹尾的「政治謊言」。

路透報導，英國安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）在發給英國國會的聲明中說，針對非政府人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）指英國出現三個中國警察站的說法，英國警方已展開調查。但經調查，並未在這些地點找到任何為中方進行非法活動證據。

董勤達表示，英國外交部已告知中國駐英大使館，這類警察服務站的任何功能都不能接受，亦不得以任何形式運作，中國大使館其後回應指，所有這類服務站已永久關閉，若有進一步指控，英方將根據法律迅速調查。

中國駐英國使館發言人回應稱，中方已多次就相關問題表明立場，根本不存在所謂的「海外警察站」。並指出是個別政客炒作該話題，純屬「政治操弄」。中方敦促英方停止散佈虛假訊息，停止渲染炒作和詆毀中國。

中方曾就警察站事件作出說明，這些地點其實是涉僑事務海外服務站，主要目的是協助當地有需要的中國公民在線辦理中國駕駛證期滿換證體檢等服務。

此前英美、加拿大與南韓等地陸續指控中方設立警察站，而大陸外交部多次重申該單位不存在。路透於今年4月報導，英國警務部長菲爾普（Chris Philp）說，英方知道中方在世界各地設有約100個「秘密警察站」；另一方面。美國聯邦調查局（FBI）4月在紐約逮捕了兩名華裔居民，指他們在曼哈頓唐人街運作一個中國「秘密警察站」，協助中國政府追蹤和騷擾在美國的中國異議分子。而大陸外交部發言人汪文斌當時強調，中國奉行不干涉他國的政策，美方所謂的這些警察站並不存在。