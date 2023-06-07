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陸外交部華春瑩宣布：宏都拉斯總統後天起對中國國事訪問
據大陸外交部網站，外交部發言人華春瑩宣布，應中國大陸國家主席習近平邀請，宏都拉斯共和國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）將於6月9日至14日對中國進行國事訪問。
在此之前，宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）昨天已搶先宣布，其總統秀瑪菈．卡斯楚本週將前往中國訪問，為兩國3月建交以來的首次。雷依納昨是在中國大陸駐宏國大使館開館典禮上告訴媒體，秀瑪菈．卡斯楚預定今天出發，展開為期4天的訪問行程。
宏都拉斯在今年3月26日之前仍是中華民國邦交國，但3月26日上午8點，宏都拉斯宣布與台灣斷交。而不到半天後，大陸中央電視台即播放外長秦剛跟雷依納（Eduardo Enrique Reina）簽署建交文件的畫面。
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