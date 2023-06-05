王滬寧：「台獨」是走不通的絕路 只會帶來深重災難

在中共大力對台推動民主協商的背景下，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧5日在京會見新黨主席吳成典一行。據新華社，王滬寧充分肯定新黨長期以來為推動兩岸關係發展、促進「祖國和平統一」作出的積極貢獻，表示推動兩岸關係和平發展和「祖國和平統一」，是要實現兩岸同胞對美好生活的嚮往，並抨擊「台獨」是分裂國家的嚴重罪行，是走不通的絕路，只會給台灣同胞帶來深重災難。

據新華社，王滬寧表示，大陸將全面貫徹落實中共二十大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，全面貫徹落實中共總書記習近平關於推動兩岸關係和平發展、深化兩岸融合發展的重要指示精神，廣泛團結台灣同胞，共創祖國統一和民族復興的美好未來。

王滬寧說，實現中華民族偉大復興，是兩岸同胞的共同責任，是全體中華兒女的共同使命。「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。

他表示，推動兩岸關係和平發展和「祖國和平統一」，根本目的是要增進兩岸同胞的親情和福祉，實現兩岸同胞對美好生活的嚮往。「台獨」是分裂國家的嚴重罪行，是走不通的絕路，只會給台灣同胞帶來深重災難。

王滬寧繼續說，大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定支持新黨等台灣的愛國統一力量，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定，促進兩岸交流合作、融合發展，推動兩岸同胞攜手奮鬥，共同致力於中華民族偉大復興。

據新華社，吳成典表示，統一是歷史大勢，只有統一，台灣才有出路。新黨旗幟鮮明主張和平統一，堅決反對「台獨」和外部勢力介入兩岸事務。「兩岸同胞都是中國人，應攜手促進和平統一、民族復興」。