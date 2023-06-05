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港籍台大研究生 維園悼六四被拘捕

聯合報／ 記者陳政錄趙宥寧／綜合報導
香港前支聯會義工關振邦（左起）及天安門母親運動成員劉家儀，三日在香港維多利亞公園噴水池旁悼念六四，遭香港警察逮捕。（美聯社）
香港前支聯會義工關振邦（左起）及天安門母親運動成員劉家儀，三日在香港維多利亞公園噴水池旁悼念六四，遭香港警察逮捕。（美聯社）

港媒昨天上午披露，台大研究生劉家儀三日晚間在香港維多利亞公園悼念六四，被香港警方帶走。台大研究生協會昨在自由廣場高喊「立即釋放劉家儀」、「譴責港警」等口號，批判港警無理逮捕台大城鄉所研究生劉家儀，呼籲校方和政府對自由民主表態，捍衛自由民主價值。

陸委會昨晚回應，將與教育部及校方，就港生相關權益，盡力提供必要協助，希望港府用公平妥適的方式處理相關案件，盡速讓學生能夠回到台灣完成學業。

陸委會強調，民主自由與人權法治是台灣及全球珍視的生活方式與基本價值。針對港警帶走多名悼念「六四」人士，我方呼籲港方尊重人民表意自由，採取最大包容。

針對三日晚間的逮捕行動，港警在三日深夜僅公告，當日分別以涉嫌觸犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」等罪名，拘捕四人，但未進一步說明四人身分。

港警稱，自三日下午，警方發現有人到港島銅鑼灣一帶，展示具有煽動性字句的示威物品，以及在公眾地方叫囂，作出違法行為。

據香港明報報導，三日晚間六時四分，前支聯會義工關振邦及天安門母親運動成員劉家儀，在維園噴水池旁高舉傳單，傳單上頭寫有「堅守良知與追求自由的人」、「個人悼念 禁食八九六四三點四秒（即廿四小時多）」及「哀悼六四死難者 向天安門母親致敬」等字句。

據報，劉家儀當時手持鮮花，其中六朵白玫瑰及四朵紅玫瑰代表對天安門母親的支持，並以紅色膠帶封嘴。

港警先是拉起封鎖線，並向兩人發出口頭警告，隨後將兩人帶上警車。

台大昨表示，劉家儀是就讀城鄉所的香港僑生，從一○八學年度休學至今。校方表示，六四事件是世人及各世代關心的重大歷史事件，永遠值得警惕。學校正與相關單位聯繫，希望主管機關與各界能給予劉家儀協助。

台大研究生協會會長許冠澤表示，二○一九年後，香港公民社會受打壓，（香港）國安法通過後，香港公民社會盪至谷底，儘管劉家儀只是和平拿紙條、花束，且非群聚活動，竟遭港警以煽動罪逮捕。希望台灣政府能掌握劉家儀的狀況，並與家屬保持聯繫。

台大學生會長孫語謙說，如果不站出來發聲，威權會擴散，如果不站出來訴求民主，人民依然會被抓走，應該要對抗；台大學生在香港被逮捕，校方應該站出來。

港警 香港 台大

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