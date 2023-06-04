香港迎新冠小高峰 專家估7月前回落

香港最近下調新冠疫情應變級別，也取消抗疫專家顧問團。顧問團成員之一、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅6月4日表示「功成身退」，並稱本階段香港新冠病例已達到高峰，相信7月前跌到較低水平。

據香港中通社報導，孔繁毅在電台節目上說，雖然顧問團取消了，但不會減少與政府的溝通機會，政府與醫管局內部仍有很多渠道，收集一線抗疫情況。

對於近期香港新冠感染數字上升，孔繁毅認為，社區群體免疫屏障每隔半年就會下降，因此疫情不時會有「小高峰」；但此次高峰已見頂，他預計確診數字會在7月前回落，「每一次高峰都會比上一次高峰低」。

孔繁毅還表示，目前流行的XBB病毒株，殺傷力與一般上呼吸道病毒無異，認為健康的香港市民不必再接種加強劑。

據最新香港新冠及流感數據顯示，香港上周的重症或死亡個案為236例，過去四日也有106例。