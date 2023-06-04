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台大研究生遭港警逮捕 陸委會：盡力提供必要協助

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸委會希望港府用公平妥適的方式，來處理相關的案件，盡速讓學生能夠回到台灣完成學業。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會希望港府用公平妥適的方式，來處理相關的案件，盡速讓學生能夠回到台灣完成學業。（圖／聯合報系資料照片）

台大香港僑生、城鄉所研究生劉家儀3日在香港維多利亞公園哀悼六四，發起絕食，遭港警以「作出具煽動意圖的作為」理由逮捕。陸委會4日晚間回應表示，將與教育部及校方，就港生相關權益，盡力提供必要的協助，希望港府用公平妥適的方式，來處理相關的案件，盡速讓學生能夠回到台灣完成學業。

陸委會指出，民主自由與人權法治是台灣及全球珍視的生活方式與基本價值。針對香港警方帶走多名悼念「六四」人士，我方呼籲港方尊重人民的表意自由，期盼港府對於人民的言論等人權自由，應該採取最大的包容，這對維護香港社會和諧，才是關鍵性的態度。

陸委會表示，政府相當關注留台香港學生因「六四」悼念活動遭到拘捕，將與教育部及校方，就港生相關權益，盡力提供必要的協助。

陸委會說，我們希望港府，用公平妥適的方式，來處理相關的案件，儘速讓學生能夠回到台灣完成學業，政府也會持續關注相關情勢發展，適時應處。

為聲援劉家儀，台大研究生協會下午在自由廣場譴責港警的作為，也呼籲台大能聲援自己的學生。台大研究生協會會長許冠澤表示，希望政府能協助了解狀況，並與其家屬保持必要聯繫。

香港 台大 港警 天安門 陸委會

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