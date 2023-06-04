陸防長：中美激烈沖突對抗是「世界不可承受之痛」

中國國防部長李尚福周日（6月4日）在新加坡的香格裡拉對話上以「中國的新安全倡議」為題進行大會發言。對於中美關係，李尚福表示，「如果中美發生激烈的沖突對抗，那將是世界不可承受之痛」。

李尚福稱，中方認為大國應該有大國的樣子，不能為一時之私挑起陣營對抗，應顧全大局，以交流合作化解分歧，回應各國期待。「中美制度不同、差異很大，但並不妨礙雙方求同存異發展雙邊關係，也不妨礙雙方基於共同利益深化合作。歷史一再證明，中美合兩利、鬥俱傷。」

他表示，中方一直尋求與美建立新型的大國關係，「但這需要美方拿出誠意，言行一致，以實際行動與中方相向而行，推動兩國兩軍關係止跌企穩。應不懼困難，找到相處之道」。

李尚福坦言，這幾年中美關係徘徊在建交後的低谷，他也指「造成這種困難局面的緣由大家都很清楚」。

李尚福稱，世界足夠的寬闊，完全可以容納包括中美在內的地區各國共同發展。「相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，才是中美兩國正確的相處之道。」

在李尚福在香格裡拉對話會上發表講話的前一天，美國國防部長奧斯汀批評中國拒絕在峰會期間進行兩國防長會晤。

奧斯汀抨擊北京缺乏軍事溝通意願稱：「我們談得越多，就越能避免可能導致危機或沖突的誤解和誤判。」

「台灣問題是中國核心利益中的核心」

美中關係在許多問題上處於歷史低點，包括間諜活動、貿易緊張局勢、半導體芯片出口限制、俄烏戰爭。其中最具爭議和敏感的話題仍是台灣的未來以及南中國海的領土爭端。

李尚福在香格裡拉對話會上強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心」，「任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險的」。「台灣是中國的台灣，怎麼解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部勢力插手干涉。」

他批評民進黨當局「挾洋謀獨」，外部勢力「以台制華」，是改變台海現狀的最大麻煩制造者。

李尚福稱，「中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力」。他也警告：「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。」

對美國的隱晦警告

此前一天，美國驅逐艦鐘雲號（USS Chung-Hoon）和加拿大皇家海軍的蒙特利爾號（HMCS Montreal）穿越台灣海峽。美國海軍稱，一艘中國驅逐艦作出「不安全」行徑。據加拿大《環球新聞》拍攝的獨家視頻，一艘中國軍艦加速駛向鐘雲號，距離僅150碼，險些撞上美方軍艦。

中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅周六晚間批評有關國家「在台海地區有意制造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向『台獨』勢力發出錯誤信號」。

美國印太司令部表示，美國和加拿大軍艦是在依據公海航行自由進行例行操作。加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）表示，加拿大將繼續在國際法允許的範圍內航行，包括台灣海峽，並且「該地區的行為方必須負責任地行事」。

在談到南中國海問題時，李尚福不點名批評稱，「『一些域外國家』以航行自由之名，行航行霸權之實，想要把南海攪渾，從中牟利，需要我們高度警惕，堅決抵制」。

他表示，中國與東盟地緣相近，各國人民情同手足。「鄰裡之間有分歧很正常，大家也正在溝通協商妥善解決，但有的域外國家在背後挑撥離間，對此我們要分清利害，保持清醒。」

李尚福在發言時還提到，今天的亞太需要的是開放包容的大合作，而不是「拉幫結派的小圈子」。他也強調，「推進亞太北約化只會讓亞太陷入到撕裂、紛爭和沖突的漩渦」。

他批評一些國家擴大軍事基地，加劇地區軍備競賽，「冷戰思維死灰復燃，導致安全風險大增」。

（綜合報道）

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