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稱美軍艦機離太近 陸前駐美大使：恢復中美防務談判前要有「誠意」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸前駐美大使崔天凱指出，若要恢復中美高層防務談判，美國應減少在大陸附近的軍力部署以表「誠意」。（路透）
大陸前駐美大使崔天凱指出，若要恢復中美高層防務談判，美國應減少在大陸附近的軍力部署以表「誠意」。（路透）

由於中美衝突持續升級，大陸資深外交官暨前駐美大使崔天凱4日在香格里拉對話會（香會）接受路透採訪指出，若要恢復中美高層防務談判，美國應該減少在大陸附近的軍力部署，以表「誠意」。

路透報導，崔天凱4日在談及美國海軍和空軍在中國附近部署軍力時表示，儘管中美兩國軍方仍有溝通渠道，但他質疑是否有足夠的政治意願來防止衝突發生。「他們（美國）為何要大老遠飄洋過海來到我們家門口？他們（美國）離我國領土、我國領海都太近了」。

崔天凱說，如果美國有足夠的誠意，「總能找到有效的溝通方式」，建議美國先減少在大陸附近的軍事部署，「美國在中國（大陸）附近布軍，是對他國主權和領土完整的不尊重」。他指出，「他們（美國）總是喜歡單邊制裁」。

儘管如此，報導仍稱，崔天凱對中美兩國雙邊關係仍持樂觀態度，「我希望未來幾個月和幾年情況會有所改善」，崔天凱說，大陸隨時準備與包括美國在內的其他國家進行更多對話。

值得注意的是，就在路透刊出對崔天凱的上述訪問前不久，美加兩國軍艦3日在台灣海峽執行聯合巡航任務時，解放軍軍艦加速橫切進逼美艦改道，場面一度十分驚險。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，3日美國「鍾雲號」、加拿大「蒙特利爾號」過航台灣海峽一事，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

施毅稱，「有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向『台獨』勢力發出錯誤信號。」戰區部隊堅決應對一切「威脅挑釁」，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

美中關係 美國 解放軍

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