傳台大學生劉家儀「哀悼六四」於香港遭捕 港警僅公告拘捕4人

據香港媒體報導，台大研究生劉家儀3日晚間6時4分在香港維多利亞公園哀悼六四，遭香港警方帶走。對此，香港警方3日深夜僅公告稱，當日分別以涉嫌觸犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕4人，但未進一步說明這4人身分。

香港警方稱，自3日下午，警方發現有人到港島銅鑼灣一帶，展示具煽動性字句的示威物品，以及在公眾地方叫囂，作出違法行為。

警方經調查後分別以涉嫌觸犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」罪，當場拘捕4人。另，警方在現場帶走另4名涉嫌破壞社會安寧的人士，返回警署作進一步調查。

香港警方強調，警方高度關注有人企圖作出煽動及鼓吹他人進行危害國家安全、公共秩序及公共安全的違法行為。警方會繼續加強巡邏及收集情報，密切注意各區治安情況，全力預防及打擊罪案。香港警方重申，遇有任何違法行為，警方定必果斷介入，嚴正執法。

香港明報報導，3日晚間6時4分，前支聯會義工關振邦及天安門母親運動成員劉家儀在維多利亞公園噴水池旁高舉A4傳單，上頭寫有「堅守良知與追求自由的人」、「個人悼念 禁食 8964 3.4」、「哀悼六四死難者 向『天安門母親』致敬」、「禁食89643.4秒」等字句。

劉家儀表示，兩人將禁食24小時，以示悼念及對天安門母親支持到底。絕食活動會以遊走及流動形式進行，預計4日上午8時45分及晚間6時4分回來噴水池位置。她並手持一束鮮花，表示6朵白玫瑰及4朵紅玫瑰代表對天安門母親的支持，二人並以紅色膠紙封嘴。

報導稱，香港警察先是拉起封鎖線，向兩人發出口頭警告，隨後將兩人帶上警車。3日晚間約8時45分，另一名黑衣女子手持白紙和白花，在崇光百貨對面的駱克道與東角道附近徘徊，之後也遭香港警方攔查並帶上警車。