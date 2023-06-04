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前中國疾控中心主任高福指遭斷章取義 未說不排除實驗室外洩病毒

中央社／ 台北4日電

中國媒體報導，前中國疾控中心主任高福表示，英國媒體報導他說科學上不應排除COVID-19病毒從實驗室洩漏的可能性，這句話是被斷章取義。

英國廣播公司（BBC）5月31報導，高福日前接受英國廣播公司（BBC）廣播4台Podcast節目「追查COVID病毒起源」的訪談時，表示「你總是可以懷疑任何事情，那是科學，不要排除任何事情」。

觀察者網向高福查證後，6月2日報導指BBC發布題為「新冠病毒溯源：頂級中國科學家稱不該排除實驗室洩露」的報導。這個標題乍一看，很容易讓人以為實驗室洩露一說有了新證據。

但高福表示，寫這篇報導的BBC記者沒有採訪過他，他近期也沒有參加過BBC組織的任何活動。BBC所引用所謂自己的上述言論，是斷章取義自2022年底他與幾位科學家的一次網路對話。

高福指出，那次網路對話，他當時的發言是說從科學的角度，不排除任何可能，但是任何可能都需要證據，實驗室洩漏是沒有證據的。科學需要實證、也需要質疑，所以科學語境下可以討論任何可能性。

他說，講話者在其話語中一旦加入「但是」，就明確表示「但是」之後的內容，才是講話者所要強調的主要意思。

BBC 英國 COVID-19

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