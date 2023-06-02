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李尚福會見星國防長 談及台灣問題重申不放棄使用武力

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸防長李尚福（左）1日與新加坡防長黃永宏（右）會晤，兩國決議設立軍事熱線，李尚福於會談中還重申了對台立場。圖／取自新加坡國防部官網
大陸防長李尚福（左）1日與新加坡防長黃永宏（右）會晤，兩國決議設立軍事熱線，李尚福於會談中還重申了對台立場。圖／取自新加坡國防部官網

「香格里拉對話」今起於新加坡登場，大陸國務委員兼國防部長李尚福受邀出席，並已於5月31日抵達新加坡訪問。李尚福1日與新加坡防長黃永宏會晤，並決議設立兩國軍方高層熱線，新加坡國防部表示，這對兩邊加強理解與互信十分重要。另，李尚福在會見中重申了中方在「台灣問題」上的立場，表示決不承諾放棄使用武力。

觀察者網報導，兩人在雙邊會見後，共同見證中新兩國簽署建立「直通保密電話通信線路」諒解備忘錄，新加坡國防部表示，此次建立的防務熱線，將便於軍事高層之間的通信，對於兩國加強相互理解與信任非常重要。

報導指，大陸國防部新聞發言人譚克非轉述會議內容時表示，李尚福於會中重申了中方在「台灣問題上」的堅定立場。李尚福表示，台灣是「中國的台灣」，台灣問題是中國核心利益中的核心。

李尚福說，中方堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，並強調三個「決不」——決不允許民進黨當局「挾洋謀獨」，決不允許外部勢力「以台製華」，決不承諾放棄使用武力。

據新加坡國防部消息，兩人還談及以兩國簽署的「國防交流與安全合作協定（ADESC）」為基礎，加強國防合作，雙邊還就全球與區域安全問題進行討論。

在大陸與東協關係方面，新加坡國防部表示，兩國將在東協防長擴大會議（ADMM）架構下，加強東協與大陸防務合作的務實途徑，李尚福則於會議中表示，「亞太是我們的共同家園」，繁榮穩定是各國人民的共同心願。東協是地區和國際舞台上維護和平、促進發展的一支重要力量。

李尚福強調，中方堅定支持東協在地區架構中的中心地位，支持東協共同體建設，支持東協保持戰略自主，致力於推動構建更為緊密的中國東協命運共同體。

據中新網消息，今年「香格里拉對話」於2日至4日展開，與會者來自49個國家，共計600多名代表將出席會議。李尚福亦將於4日早上將以「中國的新安全倡議」（China’s NewSecurity Initiatives）為主題發表演講。

李尚福 東協 新加坡

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