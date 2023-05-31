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台美將簽21世紀貿易倡議 國台辦：民進黨出賣台灣

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
台美21世紀貿易倡議推進，大陸國台辦對此表示堅決反對。本報系資料照
台美21世紀貿易倡議推進，大陸國台辦對此表示堅決反對。本報系資料照

台灣與美國自去年展開「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade）談判，近日完成首波協定，將於未來幾周完成簽署，可望深化台美經貿關係。不過，大陸國台辦對此表示堅決反對，並稱協議是「披著經貿外衣做政治交易」，民進黨「任由美方予取予求」，將削弱台灣核心產業優勢和整體經濟競爭力。

大陸國台辦31日舉行記者會，發言人朱鳳蓮針對台美將簽21世紀貿易倡議說，國台辦堅決反對大陸之建交國與「中國台灣地區」洽商任何具有主權意涵或官方性質的協議，並質疑這份協議是民進黨「盡台灣之物力，討外國之歡心」，任由美方予取予求，純屬賠本賺吆喝。

朱鳳蓮表示，這份協議，其實是「不平等協議」，是披著經貿外衣做政治交易，是美國巧取豪奪、壓榨台灣，是民進黨當局卑躬屈膝、出賣台灣。

朱鳳蓮警告，這份協議作為民進黨當局吹噓的所謂外交成就，其代價就是台灣企業、民眾利益被出賣，台灣核心產業優勢和整體經濟競爭力被削弱。

據悉，「台美21世紀貿易倡議」針對11項議題內容，包含貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。

台、美當局則對此倡議表示期待，日前完成「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容時，總統府發言人林聿禪表示，其不僅是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，更代表我國的經貿發展正以符合國際趨勢的先進標準向前推進；美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，這項成果是強化美台經濟關係的重要一步，展現雙方能夠合作，代表各自人民推動共同貿易優先事項。

值得注意的是，近日由多個工會、環境等民間團體組成的「民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟」質疑，行政院經貿辦公室認定該倡議是「行政協定」而非「條約」，因此未來僅需送立法院查照，而不需經國會實質審查，根本步入《服貿協議》黑箱後塵。對此，行政院經貿談判辦公室已嚴正駁斥為不實指控，並表示其談判過程完全公開透明。

民進黨 美國

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