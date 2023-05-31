美拒撤銷制裁 陸回絕防長會面

新加坡「香格里拉對話」六月二日至四日登場，五角大廈廿九日表示，北京正式回絕華府提出，兩國防長奧斯丁與李尚福場邊會談的要求，顯示出兩個大國之間試探性緩和關係的局限性。

北京外交部發言人毛寧卅日回應：「當前中美兩軍對話面臨困難的原因，美方是清楚的，美方應當切實尊重中國的主權安全和利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。」

美中恢復各層級對話仍面臨挑戰；英國金融時報日前報導，中方以李尚福被美國制裁為由，傳達會面機會很小的訊息。

華爾街日報二十九日率先報導此事，美國國防部發言人賴德對本報證實：「就在前一天晚上，中華人民共和國通知美國說，他們拒絕我們五月初所提出的要求，讓奧斯丁部長與中華人民共和國國防部長李尚福本周在新加坡碰面。」

中國國防部宣布，中方國務委員兼國防部長李尚福將於五月三十一日至六月四日訪問新加坡，應邀出席香格里拉對話，發表「中國的新安全倡議」；會議期間，李尚福將會見「有關國家」代表團團長。

美國國防部長奧斯丁。（美聯社）

奧斯丁去年參加香格里拉對話時，在場邊與中方時任防長魏鳳和對談；華爾街日報報導，美國數周來一直努力促成防長再次對話，奧斯丁也致函李尚福。

賴德表示，美國十分看重華府與北京維持軍事溝通管道暢通，以確保競爭不致演變成衝突；中方不願與美展開有意義的軍事討論，並不會削弱美尋求各層級溝通，負責任管理雙邊關係的承諾。

資深國防官員另外表示，這絕對不是中方第一次拒絕軍事高層對話溝通了，坦白說，這就只是一長串藉口的最新一個；自從二○二一年以來，五角大廈十幾度建議美中軍事領袖互動、多次要求透過現有對話機制溝通，以及近期十次的工作層級往來，中方不是拒絕就是沒有回應。

華爾街日報引述美國官員說法報導，中方的拒絕是罕見直率的訊息。

美國國務院二○一八年以涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，制裁時任中共中央軍委裝備發展部長李尚福；國務院日前表示，不會解除制裁。

賴德表示，美國的制裁行動，並不會阻礙李尚福與奧斯丁的往來。這顯然是一廂情願，因為北京駐美大使館發言人劉鵬宇對華爾街日報表示，美方應立即取消相關制裁，以實際行動消除障礙，為對話溝通創造良好的氛圍和條件。

華府智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）安全專家庫柏對華爾街日報分析，中方決定與部分美國官員接觸，但拒絕軍事對話，這似乎是一個戰略選擇，中方認為在經濟議題和美國打交道籌碼較多，所以把經貿互動置於國安議題之前。