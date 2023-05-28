走過16年 港民主派公民黨解散

香港民主派主要政黨公民黨，昨天下午召開會員大會通過特別決議案，決定公民黨清盤（類似台灣的政黨解散）。公民黨主席梁家傑說，公民黨「來到屬於民主派政黨的終點」。

香港國安法實施以來已無實質活動的香港公民黨，昨天下午召開特別會員大會，通過清盤解散。公民黨主席梁家傑說，會上超過四分之三出席黨員同意清盤，已委任清盤人正式進行清盤程序。他在主席報告提到公民黨近年與港人一同經歷低潮，在困境中互相支持，過往十六年就算沒走到頂峰，公民黨已走了應走的路，來到屬於這民主派政黨的終點。

香港公民黨是一個以專業人士為主的政黨，因其核心成員多為資深大律師，香港人稱律師為「大狀」，是以公民黨又有「大狀黨」之稱。此政黨前身是「基本法四十五條關注組」，基本法四十五條規定香港特首最終要按民主程序提名後普選產生，公民黨由關注組轉而創黨，其最初關注正是香港普選。

公民黨創黨之初明言以成為執政黨為目標，二○○六年公民黨成立後，其成員余若薇、吳靄儀、陳家洛等成員先後入選立法會，其高峰時在立法會有六個議席，曾與香港民主黨並列立法會民主派第一大黨，一段時間中對香港政治有重大影響力。

香港國安法實施，公民黨立法會前立法會議員楊岳橋、郭家麒、譚文豪及前區議員李予信因民主派初選案被起訴後退黨，並發表公開信呼籲解散公民黨，形容已經完成了歷史任務。公民黨自二○二一年轉趨低調，不再有公開活動。

另一邊，香港浸會大學學生會幹事會內閣「滄溟」也宣布解散。學生會評議會說，二十六日通過幹事會全體成員辭職的議案，由於幹事會法定成員不足，因此即時解散。幹事會則指稱面對校方箝制與壓迫，遺憾無法順利完成任期，感謝同學在風雨飄搖之際，對幹事會的支持未有減弱，「於雞蛋與高牆下，仍堅定站於公義一方」。