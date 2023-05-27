王文濤會見韓安德根一致同意加強半導體供應鏈對話合作

根據大陸商務部發布的訊息，大陸商務部部長王文濤 當地時間26日在美國底特律參加亞太經合組織（APEC）第二十九屆貿易部長會議期間，會見了韓國產業通商資源部通商交涉部長安德根。雙方重點就維護產業鏈供應鏈穩定、加強雙邊、區域及多邊領域合作等交換意見。雙方一致同意加強半導體產業鏈供應鏈領域對話與合作。

大陸官員近日與韓方互動頻繁，似乎不願韓國完全投入美國陣營；其中包括5月19日，陸駐韓大使會見了韓國經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬，向秋強調今年以來中國經濟強勁的複蘇勢頭，今年一季度中國GDP增長4.5%，將為韓國乃至世界經濟恢復發展注入更多動力。而去年韓國也已超越日本成為中國第二大貿易夥伴國，充分彰顯中韓經貿合作的巨大潛力。

5月22日大陸外交部亞洲司司長劉勁松在韓國首爾與韓外交部東北亞局局長崔容准舉行外交磋商，就中方核心關切表明嚴正立場，磋商期間，劉勁松司長還拜會了韓國外交部次官補崔泳杉，並與韓國專家學者座談。

而刑海明昨天又接受韓媒MBC廣播電台專訪，對中韓關係可能惡化表示憂慮。

而昨王文濤與安德根的會面中，王文濤表示，在兩國元首的戰略引領下，中韓經貿關係不斷深化發展。中國推動高水平對外開放，將為包括韓國在內的世界各國提供新機遇。中方願與韓方一道，深化雙邊貿易投資合作，維護產業鏈供應鏈穩定，共同推動雙邊、區域和多邊經貿合作邁上新台階。

而安德根也表示，近年來韓中經貿關係的重要性不斷加強，兩國間緊密的合作關係為保證全球供應鏈穩定暢通發揮了重要作用。韓方願進一步深化雙邊經貿合作關係，並在區域和多邊框架下拓展雙方合作領域。

雙方一致同意加強半導體產業鏈供應鏈領域對話與合作。