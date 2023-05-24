陳斌華調任國台辦新聞局副局長 暫未任發言人

傳出原大陸國台辦經濟局副局長陳斌華調任國台辦新聞局局長，消息人士今天澄清表示，陳斌華屬於平調，目前職務為國台辦新聞局副局長，暫不會升局長也不擔任發言人。目前該局局長仍為馬曉光，發言人為馬曉光和朱鳳蓮（副局長）。

陳斌華是新華社記者出身，福建詔安人，廈大中文系畢業，主要從事兩岸新聞和時政新聞採訪。2001年2月作為大陸首批駐點記者赴台採訪，此後數十次入台，採訪足跡遍及台灣各地。 2008年被評選為新華社「十佳記者」。

除了是官媒新華社記者外，陳斌華也是台灣研究專家，著有《自在台灣：一個大陸人的十年行旅》、《駐點台灣-大陸首批駐台記者手記》。

後轉任國台辦所屬的「海研中心」擔任副主任一職，編制從新華社移至國台辦。在海研中心任內，陳斌華經常參加該中心舉辦的研討會和調研。

不久，陳斌華調任國台辦研究局，升任副局長一職，研究局為國台辦主任的「文膽」，需要替該辦主任出謀劃策，撰寫演講稿和開會材料。陳斌華協助時任局長的周寧撰寫文稿。

在研究局待不到兩年，陳斌華調任「國台辦第一局」 經濟局副局長，在經濟局局長張世宏領導下，做台商協調、投資糾紛處理、招商和「穩台商」等工作。目前，陳斌華和一些台商領袖也相當熟稔。

從駐台記者到學術研究者，再到國台辦官員，陳斌華每一次「華麗轉身」都能適切地轉換跑道，仕途順利。而在工作上也相當有企圖心，很被歷任國台辦的領導層重視。

目前大陸國台辦新聞局局長領導為局長馬曉光（日前已升任海協會副會長）、副局長為朱鳳蓮、張文輝、陳斌華。前兩者，任國台辦發言人。消息人士表示，馬曉光會繼續擔任局長兼發言人，一直到今年下半年。

另據消息稱，大陸國台辦今年因為新聞局局長馬曉光、交流局局長黃文濤、政黨局局長曲萌，三人同時屆滿六十歲（廳局級退休年齡），但該辦暫時尚未找到繼任人選，目前中央人事部門還在努力運作中。馬、黃兩人日前已升任海協會副會長，但仍在國台辦上班工作。