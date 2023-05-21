「台灣女孩」任人大代表遭陸委會罰50萬 凌友詩：不向專制政權繳罰款

曾在2019年自稱是「台灣女孩」的凌友詩，因擔任中共第十四屆全國人大代表，日前遭陸委會再度開罰50萬元，但據港媒報導，凌友詩說，她決不向一個拒絕承認「一個中國」，並且「專制無道」的政權繳交罰款。

公開資料顯示，凌友詩現年61歲。2019年3月11日，在大陸全國政協會議上，凌友詩自稱是「平凡台灣女孩」，並語調高亢地宣稱：「世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府。我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪！」

據港媒《星島頭條網》報導，在被問到陸委會再次以她違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸條例），開罰50萬一事時，凌友詩做出上述表示。

她說，台灣的兩岸條例是「一個中國」法理下的內戰條款，就是假定兩岸處於承認「一個中國」的兩個政權的內戰狀態，對人民到敵對政權的黨政軍機關任職進行懲罰。

凌友詩表示，如果民進黨承認「九二共識」和「一個中國」原則，她可以考慮回去繳款。但她認為，即便如此，這種背叛性質的禁令，受限對象只能是自身政權軍隊公務人員。

她說，一國之內一般的平民百姓，無論兩個政治集團如何交戰，有權選擇想服務和效忠的對象，如今台灣宣稱自由民主，卻保留這種如同鐵幕式的懲罰機制，限制人民思想自由和選擇職業自由，到處限制言論、排擠愛國人士，其實際是一個最為專制的地區。

據港媒報導，凌友詩說，「我如果繳交罰款就代表我認可台灣當局的做法，認為自己做錯了。所以我想我決不應該向一個拒絕承認『一個中國』並且專制無道的政權繳交罰款。」

凌友詩於2022年12月，當選大陸第14屆全國人民代表大會香港特別行政區代表。因此，陸委會19日表示，由於涉及違反「兩岸條例」，她已再度被開罰50萬元。

在此之前，凌友詩就曾因擔任大陸第13屆全國政協委員（界別是「中華全國台灣同胞聯誼會」），於2019年3月遭罰新台幣50萬元。