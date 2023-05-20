快訊

執法過當？「台版浩克」大鬧超商遭痛打畫面曝光 警還原現場

「2019被鬥到喊別用國家機器」 謝龍介反嗆賴清德：民進黨有自由DNA？

批民進黨用二分法分類國人 侯友宜：有誰不愛台灣？

香港疫情再現小高峰 每日確診數衝1萬

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，近日香港每日新冠確診數衝至1萬，疫情再現小高峰。（中通社資料照片）
香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，近日香港每日新冠確診數衝至1萬，疫情再現小高峰。（中通社資料照片）

香港醫務衛生局局長盧寵茂19日表示，根據社區檢測和污水檢測結果，目前香港疫情再出現一波高峰，預估每日新增病例數1萬人。但由於疫苗接種率高、醫療系統改善，加上病毒致死率下降、社會醫療系統改善、免疫屏障建立等等，整體風險可控，「要保持警惕但不用過分擔心」。

據南方網報導，隨著解封後社會活躍度回升，加上3月撤除口罩令，香港社區檢測陽性比例大幅增加。盧寵茂指出，醫務衛生局預估每天有超過1萬例新冠病毒感染新增個案。若按社區污水檢測結果分析，近期的感染人數可能比去年8、9月的疫情「小高峰」還多。

因應個案激增，香港醫院管理局也已重啟緊急指揮中心24小時運作，密切監察公立醫院的情況。據南華早報報導，截至19日，約有2,700名新冠確診患者正接受住院治療，而平均住院時間為4.8天，相對較短。報導還指，根據香港政府每週的疫情報告，7至13日PCR檢測陽性確診共3,621例，高於前7日的 2,927例。

盧寵茂說，當前世界衛生組織已宣布新冠疫情不再是國際關注的突發公共衛生事件，但病毒並沒有因此而離開，仍需要密切監測疫情變化。他提醒，民眾仍應提高警惕，做好日常防護和加強接種疫苗，不能放任病毒不管。

衛生局 疫情 香港

延伸閱讀

私人床位！港男巴士行李平台狂睡照瘋傳 網友嘆：香港人真的累了！

港人有特異功能可一眼分辨大陸人？大陸女網友自揭3大原因：最顯著的差別在穿著

旅展大促銷！ 香港館重返台北國際觀光博覽會 國泰航空機票買一送一優惠再加碼

香江觀察／貪財、貪色上當 「釣魚」詐騙大增

相關新聞

李東憲奪牌舉五星旗 體育署：個人參賽 非國家代表隊

台灣跆拳道選手李東憲14日在南韓全州參加2023亞太壯年運動會「跆拳道品勢」項目奪下銅牌，但站上頒獎台時高舉大陸「五星旗...

陸媒稱台灣選手頒獎台上高舉五星旗 體育署：非中華隊選手

中國媒體指有一名台灣選手李東憲在亞太壯年運動會跆拳道拿下銅牌後，在頒獎台高舉中國五星旗。對此體育署今天聲明表示：「該賽會...

我跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

代表台灣出賽亞太壯年運動會（南韓）的跆拳道選手李東憲拿下銅牌，不過他在登台領獎時將事先準備好的五星旗展開，消息傳開後，立...

「南海行為準則」大步走？北京：今年將通過指導方針

近日在越南下龍舉行數場與南海相關的官方會議，包含「落實『南海各方行為宣言』第20次高官會」以及「落實『南海各方行為宣言』...

中美商務部長將會面 陸前外交官：探討關稅、科技限制

大陸與美國雙方的商務部長即將在下周見面，也是中美高層近期再度有接觸的情況，對於這次會面，大陸前駐美外交官表示，雙方可能探...

打擊盜採海砂 大陸20日起展開半年整治行動

大陸沿海屢傳盜採海砂消息，嚴重破壞海洋生態環境，亦破壞社會經濟秩序，更曾傳出有大陸採砂船「撈過界」，到金門、馬祖周圍等台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦