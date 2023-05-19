凌友詩任大陸14屆全國人大代表 陸委會：已開罰50萬

陸委會表示，擔任大陸第十四屆全國人大代表的國人凌友詩，由於涉及違反「兩岸條例」，已再度被開罰五十萬元。

陸委會19日表示，凌友詩擔任中共全國人民代表大會第十四屆代表，涉及違反「兩岸條例」第33條第2項規定，經內政部查處，並於5月11日依「兩岸條例」第90條第3項規定，裁處新台幣50萬元罰鍰。

陸委會強調，陸委會指出，中共各級人民代表大會組織屬「兩岸條例」第33條第2項公告禁止之政治性機關（構）、團體，台灣人民依法不得擔任職務或為其成員。「中共當局長年營造對台宣傳樣板，但無法獲得多數台灣人民的認同，只會增加台灣民眾的反感，中共的相關作為只是徒勞」。

陸委會並提醒，國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，「以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益」。

凌友詩曾自詡「台灣女孩」，公開資料顯示，她於2022年12月當選大陸第14屆全國人民代表大會香港特別行政區代表，此前她就已因為擔任大陸第13屆全國政協委員（界別是「中華全國台灣同胞聯誼會」），而於2019年3月遭罰新台幣50萬元。

近年來陸委會開罰在大陸黨政機構任職的國人，並不罕見，除了「社區助理」開罰事件外，陸委會4月7日就指出，國人曾瀞漪擔任中共第14屆全國政協委員，涉及違反「兩岸條例」第33條第2項規定，3月27日已經對曾瀞漪裁處罰鍰新台幣50萬元。