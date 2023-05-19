澳門立法會全票通過國安法修訂 對齊大陸、港版國安法

澳門立法會18日以全票表決通過修改第2/2009號法律《維護國家安全法》法案，立法會第一常設委員會主席李靜儀表示，修法後將更能全面預防和懲處危害國家安全犯罪，有效防範和遏制外來干涉，切實維護國家主權、安全和發展利益，確保澳門社會持續繁榮穩定。她也指出，修法後澳門國安法將跟上大陸、香港，讓三地維持相同的執行標準，法案將自公布翌日生效。

對於澳門立法會完成修法，澳門政府對議員們表示感謝，並稱當前國家的總體安全面臨更加嚴峻的挑戰，修訂《維護國家安全法》是澳門特別行政區的必要之舉；澳門中聯辦則表示祝賀與支持，發言人更強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，但在維護國家安全方面，只有「一國」之責，沒有「兩制」之分。

此次修法內容包含「分裂國家罪」和「顛覆國家政權罪」改以能「藉任何非法手段」。李靜儀引述澳門政府解釋稱，分裂國家和顛覆國家政權已呈現「非暴力」趨勢，但其社會危害絕不亞於暴力，故有必要將非暴力手段納入懲治範圍。

外界關注「國安法適用對象」上，將調整成「不限於政治性組織或團體、不限於自然人還是法人、不限於行為人是否為澳門居民」均適用澳門國安法。意即，即便是境外組織、團體或個人參與其中，都有可能被澳門政府依國安法懲治。

另，法案新增「教唆或支持叛亂」罪名。澳門政府稱，教唆或支持他人實施危害國家安全行為，本身的不法性已經值得譴責，《刑法典》的一般規定不足以回應其嚴重程度，因此有必要獨立成罪，以應對嚴峻的新形勢及挑戰。

法案並引入「臨時限制離境」預防措施，用以針對危害國安涉嫌人出入境自由施加必要、適當和合理的限制，以防止涉嫌人進一步參與可疑活動，防控可識別的國安風險威脅，並促進涉嫌人配合當局調查搜證；另還引入「情報通訊截取」預防性措施，以收集威脅國家安全的預警情報，措施已為當前主要國家和地區採用。

立法會大會19日約花費30分鐘完成全部條文審議，期間僅有議員林宇滔提出2問題，分別關注與境外組織的交流及侵犯國家秘密犯罪的定義。列席的澳門保安司司長黃少澤回應，法案條文完全不影響正常的對外交流，但若利用對外交流的名義實施國安法中列出的幾項罪狀，就會構成犯罪。而國家秘密的定義將由正在立法會小組會審議的「保守國家秘密法」規範。