蔡英文說陸藉軍演升高威脅 國台辦：顛倒黑白倒因為果

針對民進黨總統候選人賴清德日前稱，台灣要提高自我防衛力量，與世界民主陣營合作，「要用備戰來避戰、來得到和平」。大陸國台辦發言人馬曉光17日表示，「避戰」的最好辦法就是放棄「台獨」立場。對於蔡英文總統日前表示，大陸通過軍演刻意升高對台威脅，影響印太區域穩定與和平。馬曉光亦稱，這完全是顛倒黑白、倒果為因。

對於賴清德說法，馬曉光表示，這進一步坐實「台獨」分裂勢力及其謀「獨」挑釁是台海和平穩定的最大威脅。試問，如果不挑釁為何要「備戰」？「避戰」的最好辦法就是放棄「台獨」立場，走和平發展道路。拉外部勢力壯膽，製造兩岸對立對抗，甚至充當外國人反華棋子，結果只能是一步步把台灣帶向戰爭風險，給台灣民眾帶來深重災難。奉勸他們不要再欺騙蒙蔽台灣民眾，不要自不量力，自取滅亡。

對於蔡英文總統日前表示，大陸通過軍演刻意升高對台威脅，影響印太區域穩定與和平。馬曉光表示，這完全是顛倒黑白、倒果為因。正是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，持續勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，不斷升高台海緊張局勢，他們才是台海和平與穩定真正的「威脅」。中共人民解放軍開展實施的軍事演訓行動，是應對挑釁，捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定、維護兩岸同胞共同利益的正當、正義之舉。

對新北市長侯友宜日前表示，他反對「台獨」，也不認同「一國兩制」。馬曉光稱，「台獨」損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，是一條走不通的絕路。消除「台獨」禍根，才有台海和平穩定，台灣同胞才能安居樂業。制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。陸方堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞的利益福祉。在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，「我們願與台灣各界人士和廣大台灣同胞一道，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定」。

對於郭台銘日前在金門發表和平宣言，主張要在「一中各表」的原則基礎上站穩立場，與大陸重新展開談判。民進黨曾表示質疑和反對，稱開啟「大談判」，根本是「大幻想」。

馬曉光則表示，當前兩岸關係緊張動蕩的根源是民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，持續勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要隔絕、要合作不要封閉，是台灣主流民意。堅持「九二共識」、反對「台獨」是兩岸關係和平發展的政治基礎，是台海和平穩定的關鍵。

陸方願在此基礎上，與台灣各界人士及廣大台灣同胞一道，共同努力推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉。在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上重啟兩岸談判不是幻想，是現實可行之路。民進黨頑固堅持「台獨」立場，不斷謀「獨」挑釁，還妄想得逞，才是不折不扣的幻想。