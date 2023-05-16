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美軍入台協訓 陸國防部：這是非常錯誤、危險舉動
針對美國正計劃向台灣提供價值5億美元的武器援助，並於近期派遣百餘名軍人入台協助訓練國軍，大陸國防部發言人譚克非16日表示，這是非常錯誤、危險的舉動。中方強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。
根據大陸國防部網站消息，譚克非表示，一段時間來，美方不斷加強與民進黨當局軍事勾連，提升雙方軍事聯繫、升級實質關係，動搖中美關係根基，破壞台海和平穩定，這是非常錯誤、危險的舉動。中方強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。
譚克非指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「斷交、廢約、撤軍」三原則是中美建交的前提條件，絕對不容開歷史倒車。
譚克非說，「我們正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持台獨的承諾落到實處，停止任何形式的美台軍事勾連。我們正告民進黨當局和台獨分裂勢力，企圖『倚美謀獨』、『以武謀獨』是死路一條」。
他並強調，中國人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。
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