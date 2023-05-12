台胞證也通 陸5月15日恢復快捷通關

大陸國家移民管理局昨宣布自下周一（十五日）起全面恢復口岸快捷通關，包括台灣人持卡式台胞證進出大陸也可走「快捷通關」（自助通關）。

如同持台灣護照回台可以走自助通關一樣，許多台商或台胞在疫情前進出大陸也會持卡式台胞證走快捷通關。不過自疫情以來，大陸關閉此項服務。直到今年一月八日先恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關。

全面恢復口岸快捷通關受惠對象包含持大陸護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（五年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民，可經快捷通道通行。

在疫情發生前，大陸多地口岸都已設置自助通關通道，上海浦東機場口岸有五十條入境、卅八條出境自助通關通道；虹橋機場口岸則設有十六條入境、九條出境通道。使用自助通關通道，出境時只須掃登機證、刷護照（台胞證）、按指紋拍照片，十多秒就能通關。入境時更快，只需刷台胞證（卡）再按指紋就通關。

上海台協副會長蔡世明表示，常進出大陸的台商或台幹一定會去辦理這項服務，因為出入關「會快很多」，現在恢復也算是大陸對台釋出善意，接下來就看兩岸航班、航點要恢復到什麼程度。

一名廣東台商對本報表示，要辦理大陸的快捷通關需在機場人工櫃台先採集「指紋」以及填寫「信息採集授權書」等，有些人會因此寧願排隊走人工通關，以他們工廠台幹來講大概一半一半，但如果是經常進出人流量較大的機場比如深圳、上海，申辦意願就會高一些。

大陸同時全面恢復大陸居民赴港澳團隊旅遊簽注，以及赴港澳地區探親、工作、學習證件的「全國通辦」，意即大陸民眾可至各地任一公安出入境管理機構提交申請即可。不過大陸民眾「赴台」的出入境手續「全國通辦」並未恢復。

蔡世明表示，大陸居民赴港澳恢復全國簽注，該政策將進一步為港澳旅遊市場復甦注入活力。「公告沒有開放台灣，因為現在沒有需求。我的理解很簡單，所謂陸客赴台自由行、團客，現在大陸方面可能還沒有考慮」。

海基會發言人蔡孟君昨天表示，能夠便利兩岸民眾往來的措施，都應該去推行。