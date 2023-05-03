新聞分析／區議會去「三化」 香港大變最終章

香港區議會改制，是反送中運動落幕、香港國安法實施、香港政治架構重組之香港大變三部曲中，第三部的最後樂章。由新制公布到年尾重組、再到隔年新區議會現身，香港治港新政才算完成。

區議會改制與之前政圈傳說大致相符，既未如國安法實施後有人主張的徹底取消，也未如改制討論中有人提出的不要選舉，而是參照立法會改制，是改職能、換賽道、加門檻、裝天花及定角色。

改制的終極目標，用主持人的話是要「矯正現行制度下區議會議員政治及民粹議題掛帥的問題」，而用較簡潔的話來說，是要去區議會的「三化」，即去政治化、去民粹化及去準議會化。

理解北京和香港「三化」之心，可由三條時間線的延展交疊來看，一條線是區議會的四十年，一條線是區議會的廿三年，一條線是區議會的最近三年。

看區議會的四十年，是說其一九八二年誕生，那年首屆區議會選舉引入直選，一直發展至二○二○區議會選舉的結果。區議會從無到有，從小到大，說的是英治時期政治之變引動後來香港政治之變。被指為民粹化的民生議題分量加重，一定程度上隨區議會出生和成長。

區議會廿三年這條線，說的是主權移交後，首任特首董建華改變香港原來的三層架構，取消了市政局和區域市政局兩局，客觀上卻為區議會打開了通向立法會之門。二○○○年港府進行區域組織改革，向區議會增資源、加職能，區議會英文名改為「District Council」，算是趨向準議會的開始。

第三條線以過去十年為期，那是二○一三年面對香港是否要走「雙普選」之路，港府開始近一步籠絡區議會，當年的施政報告給每區議會預留一億港元，港府決定修法到二○一六年取消區議會的委任議席，當時特首梁振英在施政報告中提出「地區問題地區解決」理念。

從那時起，愈來愈多年輕人走進地區選舉，到後來區議員以年輕人為主，年輕人當然不滿足於給居民送湯送水，會想更多、說更多，這是區議會所謂政治掛帥的來因。

這三條線交織重疊，才有了二○一九年區議會選舉的雷聲滾滾。那次投票人數和投票率創新高，結果是令人震撼的非建制派拿到八成六議席。

有人認為，區議會選舉結果可能比大遊行更震撼。香港特首李家超在公布區議會改制方案時，說了句區議會以前「行錯路甚至走到懸崖邊」，又說不容許有人抱著香港跳崖，因此有區議會選制「改正」。

然改制出怎樣一個區議會已不重要，區議會的「三化」功能抺去，對香港影響如何，才值得觀察。