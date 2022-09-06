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驚險畫面曝光！四川強震「街道路樹齊晃、路人狂奔」 當地人：嚇到不敢睡　

聯合新聞網／ 綜合報導
四川５日發生6.8強震，有行車記錄器記錄下當下得驚險瞬間，不僅招牌跌落、路樹搖晃，還有路人驚慌逃跑。 圖擷自微博
四川５日發生6.8強震，有行車記錄器記錄下當下得驚險瞬間，不僅招牌跌落、路樹搖晃，還有路人驚慌逃跑。 圖擷自微博

中國大陸四川省昨天(5日)12時52分發生規模6.8強震，截至今天(6日)中午已造成65人罹難。一名當地民眾在行車期間遭遇地震，且正好位於震央附近，他的行車記錄器也恰好錄下天搖地動的驚險瞬間。

昨天午間，四川省甘孜州瀘定縣磨西鎮附近發生規模6.8強震，據陸媒「成都商報」報導，一名當地民眾於行車途中突遇地震，車上的行車記錄器恰巧拍下一段位在震央磨西鎮貢嘎大道上的驚險畫面，只見地震發生當下，整條馬路、路樹都劇烈搖晃，不一會路邊房屋上的招牌應聲砸落，車內駕駛被嚇得驚聲尖叫，車外路人則拔腿狂奔。

影片曝光後， 讓許多大陸網友看了直呼可怕，「好嚇人，這是離震央近的地方吧」、「旁邊的房子也垮了……可怕」、「人類太渺小了，看著都嚇人」、「天哪，那個樹看上去要飛出去了」、「真的心疼災區的人民，好嚇人喔」。

影片底下也有四川居民現身留言，「這次搖得時間久，而且很凶猛，我在成都16樓廚房裡面真的站不住，扶著灶台不敢動，我家猫猫都嚇得跑去躲起來」、「我們都還在隔離，都不敢睡」、「第一次看見家裡東搖西晃，太嚇人」。還有網友指出，現在四川成都正因疫情受到封控，許多家戶無法外出，所幸震央不在市中心，否則傷亡可能更加慘重。

地震 行車記錄器

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