罷樑第2階連署 謝國樑低調跑市政

「山海公民拆樑行動」公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，今起第二階段連署，目標60天拚5萬份，設7個連署站，達3萬792人就能進入第三階段投票。國民黨立委許宇甄等人提案修改「公職人員選舉罷免法」，提高罷免門檻，預料藍營將在立院本會期闖關，但此案仍適用舊法。謝國樑昨低調未回應，連跑母親節表揚活動、拚市政。

內政部指出，依選罷法，因公民團體4月8日將罷免案提議書等送交中選會，後續依送交時所適用的規定辦理，意即盡管修法通過，此案仍適用舊法。

許宇甄表示，接獲許多基層里長陳情指罷免門檻過低，導致罷免頻繁發生，希望修法改正亂象。

「拆樑行動」發言人李晏蓉指出，謝國樑上任1年多，市民質疑前後說法不一，罷免活動開始後才更新電動機車政策，市政規畫詳細度也引發質疑；而謝國樑卻把基隆市民當機器人貼文，因此愈來愈多基隆市民願站出來證明。

基隆市府發言人呂謦煒回應，市府不受外界影響，會專心致力拚市政。

基隆市府這次25億追加減預算中，7億多元是電動車相關補助計畫，其中編列全部157個里長及首批300多位鄰長發電動車，每輛近8萬元，全部預算約4千萬元，下周審議，綠營卻解讀是救罷免。

「基隆的鄰長可以配車，是全國首創。」民進黨議員張之豪質疑，鄰長在鄰里間管轄範圍，都是走路範圍可以到的地方，增加補助非壞事，但這時間點，難脫是救選舉之舉。

國民黨市議員何淑萍則樂觀其成，說鄰長是里長的左右手，有其需要，但市長對市政很努力，罷免無理由。

謝國樑僅回應，里長原有配車十多年非常老舊，鄰長部分會請民政處再對外界說清楚，「目前全力拚市政」。