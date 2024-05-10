花蓮地院台灣狐蝠寶寶墜地 接力救援照養

花蓮地方法院警衛7日發現有狐蝠幼體墜落草地，經通報林業保育署花蓮分署，雖嘗試讓母蝠接回，但沒等到，今天交由東部野生動物救傷中心照養，為花蓮第2起通報幼蝠救援案。

花蓮地院警衛7日上午10時發現有狐蝠幼體單獨吊掛在電線上，下午巡邏時發現已經掉落草地，且有大量螞蟻圍繞周圍，趕緊救起後，透過花蓮縣動植物防疫所通報。

林業及自然保育署花蓮分署7日接獲通報，啟動救援程序，經獸醫師初步檢查是小母蝠，有脫水症狀，先帶回救傷室緊急處置。

花蓮分署指出，有了第1隻幼蝠救援經驗，依照養流程餵食，讓幼蝠恢復體力後，晚間嘗試在尋獲地點等候母蝠接回，周邊雖有狐蝠繞飛，但沒有接近幼蝠。

8日因大雨不斷，避免幼蝠失溫故未嘗試，9日晚間天候較佳，再嘗試1晚，仍沒有等到母蝠出現，花蓮分署評估幼蝠照養需求後，今天決定交由野灣團隊接手照養。

花蓮分署指出，上月20日拾獲第1例狐蝠幼體救援後，就透過國立台北大學教授陳湘繁安排，邀沖繩國際大學教授金城和三分享照養琉球狐蝠、遭遇幼蝠落單時該如何讓母蝠接回等經驗。

這次救援過程，依專家建議改善作法，減少現場人員干擾，將幼蝠吊掛於發現地點的樹上，不過因現場樹種多屬日棲樹，沒有可供覓食的樹種，接連兩晚出動10人次，都沒等到母蝠出現。

花蓮分署指出，近日為台灣狐蝠育幼期，幼蝠出生後會依附在母蝠身上，待較大時會在母蝠休息時鑽出母蝠懷抱練習振翅，這是近期第2起幼蝠落單且墜地事件，目前原因不明。

花蓮分署表示，台灣狐蝠屬於台灣瀕臨絕種保育類野生動物，花蓮是重要繁殖地，推測可能是族群擴張時期，若發現幼蝠或受傷個體，第一時間應通報縣市政府（1999），或花蓮分署0800-057930，切勿帶回私自照養，避免觸法。