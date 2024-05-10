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淡蘭古道暖東峽谷步道設交流牌 台日背包客體驗步道美
位於基隆市的暖東峽谷步道，為淡蘭中路自暖暖開始的第一段山徑，從自暖東峽谷停車場開始沿東勢坑溪而上，途經大菁農場，終抵暖東舊道口，全長約2.2公里，風景秀麗。基隆市政府與日本登米路線的國際友誼步道締結，近日在入口處設置台日交流紀念牌，鼓勵台日背包客來暖暖體驗深度的山林步道之美。
基隆市政府觀銷處長郭憲平表示，暖東峽谷為淡蘭中路山徑起點，18日將與日本登米路線的國際友誼步道締結，市府與日本宮城縣代表會在步道入口處揭牌，除可見暖東峽谷步道所受國際肯定，也盼促進雙方交流，讓更多國際旅客認識基隆及暖東峽谷。
暖東峽谷步道往日為民商往來必經之路，先民踏上淡蘭古道來到暖暖老街交易，除宜人的自然景觀外，更蘊藏豐富人文歷史。市府也透過手作步道及生態工法，以就地取材方式重塑古道風貌，打造踏青健行的遊憩空間。
在地文史工作者王國緯老師說，早年曾有60多戶人家居住在溪谷，以大菁及茶葉為主要經濟作物，步道是昔日居民的生活孔道，沿途土地公則是先民過去信仰。暖東峽谷區是東勢坑溪貫穿，長時間沖蝕使得河床向下加深，形成V字型的獨特谷與滑瀑、壺穴地形，一旁的溪水清澈見底。
大環步道1710公尺，單程約70分鐘，適合健腳級；小環步道全程約450公尺，單程時間約20分鐘，適合休閒級。有東驛站滑瀑、四岔路、大菁休閒農場、峽谷地形、百年土地公廟等可體驗，各有不同景色及特色。
「淡蘭古道」以品牌化經營登山主題旅遊，全程山徑約200公里，橫跨北北基宜，各自精選「金字碑古道」、「草嶺古道」、「跑馬古道」、「暖東峽谷步道」，陸續與日本宮城縣4條偶來步道的「奧松島路線」、「氣仙沼．唐桑路線」、「大崎．鳴子溫泉路線」、「登米路線」締結國際友誼步道。
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