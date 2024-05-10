落腳暖暖運動公園 基隆首座寵物公園啟用

基隆市首座寵物公園落腳「暖暖運動公園」昨啟用，設有大狗區、小狗區，周邊有安全圍籬、雙重閘門出入口。市長謝國樑說，第2座寵物公園已在評估中，未來也考慮設置室內空間，提供毛小孩好去處。

園內設施考量原運動休閒民眾、飼主及寵物需求，依現況地形，分別設置為大犬區180坪及小犬區140坪，設有安全圍籬、雙重閘門出入口，有寬廣的草皮及隧道波浪棧道等遊憩設施，園區內也有狗便垃圾桶和便袋可使用，共花費500萬元整建。

謝國樑表示，這是基隆第一座友善寵物的活動空間，結合暖暖運動公園內多元的休閒和娛樂設施，讓大家能與毛小孩快樂且安心的遊玩，基隆持續朝動物友善城市目標邁進。

議長童子瑋說，現代家庭養毛小孩比例漸高，但基隆仍是毛小孩戶外活動空間不足的城市，遠不及周圍縣市，請市府評估設置更多友善寵物公共空間，包括中正公園、外木山章魚游泳池舊址、八斗子星晨碼頭旁的大面積草地都可納入討論。

議員林旻勳、連恩典都建議，設施很好，也很受民眾喜歡，昨天很多人帶毛小孩來玩耍，但盼能有遮蔭的地方，否則毛爸和毛媽沒有地方休息，太陽很大會受不了。