花蓮玉里、卓溪改良芒果公告現金救助 每公頃10萬元

受到3月份低溫影響，花蓮玉里鎮、卓溪鄉改良種芒果有開花數少、不著果、果實畸形或空包彈情形，縣府向農業部爭取，5月7日公告為現金救助地區，每公頃新台幣10萬元。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，受災農友可自民國113年5月8日起至113年5月17日止（例假日照常受理，受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

縣府農業處長陳淑雯說明，玉里鎮、卓溪鄉受損「改良種芒果」救助額度為每公頃10萬元，農友申請現金救助時，依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理。

救助對象應符合農業天然災害救助辦法第5條規定的農民，也就是實際從事農作生產之自然人；申報項目損失率未達20%者不予救助；長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。

縣府提醒農友，符合申請資格者儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，也請基層公所對於天然災害的受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助的權益。