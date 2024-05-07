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台東2年打造50公頃舊站特區 饒慶鈴：精華中的精華

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「台東舊站特區」將區分5個區塊，包括藝文空間、運動空間、歷史空間、交通空間及休閒空間，總面積達50公頃。記者尤聰光／攝影
「台東舊站特區」將區分5個區塊，包括藝文空間、運動空間、歷史空間、交通空間及休閒空間，總面積達50公頃。記者尤聰光／攝影

台東縣以舊火車站為中心的市區觀光景點鐵花新聚落，每年吸引上萬遊客到訪，縣長饒慶鈴今天在施政報告中明確表示，將擴大打造具備觀光、文化、休閒、育樂及運動的「舊站特區」。

饒慶鈴說，鐵花新聚落已廣為人知，但其周邊環帶無法連結串接，產生破碎感，動線與、光線不明及特色不顯等，因此，她希望任期內完成活化、縫合及定位，讓聚落擴大到特區規模。

「台東舊站特區」範圍鐵花新聚落、新生廣場、全民運動館園區、台東大學、運動公園、樂齡特區和兒童公園等，未來將區分5個區塊，包括藝文空間、運動空間、歷史空間、交通空間及休閒空間，總面積達50公頃。

饒慶鈴強調，為加快計畫作業，縣府將成立公共管理科，統籌各機關、各領域的資源及建議，並跨單位和跨局處整合；前期工作會先通盤做動線分析，再進行計畫研擬，最後開啟相關開標。

台東縣長饒慶鈴今前往議會施政報告。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴今前往議會施政報告。記者尤聰光／攝影

台東 運動 饒慶鈴

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