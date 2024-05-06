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花蓮4農場申請動物展演許可 縣府協助輔導合法化

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮有景觀餐廳新設可愛動物園區，申請合法化卻有困難。圖為示意圖，非當事店家。圖／聯合報系資料照片
花蓮有景觀餐廳新設可愛動物園區，申請合法化卻有困難。圖為示意圖，非當事店家。圖／聯合報系資料照片

花蓮有許多農場業者飼養可愛動物吸引觀光客，卻有多家沒有動物展演許可，主要原因需符合「土地法」與「建築法」規定，申請資格與程序繁瑣。縣府表示，之前有3家送件審查，請業者補齊資料，目前有1家送件審查，將輔導業者通過申請，另2家符合農業部規定，可免申請動物展演許可證。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，依據動物展演管理辦法第2條第2項規定，動物展演必須要在固定的場所，須符合「土地法」及「建築法」相關規定。目前有1家業者送件審查中，之前有3家業者送件審查後，後續請業者補齊資料。

目前有2家符合農業部公告「免經許可之動物展演類型條件方式或場所」規定，已同意免申請動物展演許可證。

周黃得榮指出，依據動物保護法規定，任何人不得以動物進行展演，但申請經直轄市、縣（市）主管機關許可，或屬中央主管機關公告免經許可展演動物類型、條件、方式或場所者，不在此限。依規定申請人以具有社會教育機構、休閒農場、觀光遊樂業或其他經主管機關指定資格者為限。

縣府於111年8月26日公告，指定動物展演申請資格，以領有營利事業登記證及有展演動物事實業者，且不符合「免經許可動物展演類型條件方式或場所」資格者，可提出申請。

申請流程包括，業者提送動物展演申請書後，先審查是否符合土地法及建築法規定，將業者所提送營運計畫書函送外聘委員審查，依外聘委員意見修改營運計畫書通過後，即可開始興建，完成設施或設備後動物才能進場，審查委員複勘後，符合動物福利，縣府才能核發動物展演許可證。

動保法 花蓮 觀光 農業部

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