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花東本一家…饒慶鈴推共好 先包10團花蓮旅遊

聯合報／ 記者蔡世偉／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（右三）赴花蓮出席活動，與（左起）立法委員傅崐萁、台中市長盧秀燕、花蓮縣長徐榛蔚、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙等人一同合影。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴（右三）赴花蓮出席活動，與（左起）立法委員傅崐萁、台中市長盧秀燕、花蓮縣長徐榛蔚、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙等人一同合影。圖／台東縣政府提供

台東縣長饒慶鈴今日出席花蓮縣政府舉辦的「挺花蓮·有購力」活動，直言花東本一家，宣布未來除了台東大型觀光活動讓花蓮小農進駐，並表示縣府會提供補助，讓台東市公所10個旅遊團來花蓮觀光。

0403花蓮地震對當地造成很大的衝擊，花蓮縣政府推出「挺花蓮‧有購力」網站，為當地優質產品提供一個銷售平台，今日召開記者會。除了花蓮縣長徐榛蔚外，另外台東縣長饒慶鈴、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙、嘉義市長黃敏惠等4位女性縣市長也出席力挺。

台東縣長饒慶鈴表示，花蓮大地震及持續的餘震讓花蓮的農特產品銷售受影響，更因為蘇花公路路況不穩而增加許多運銷成本。與花蓮縣政府討論過後，7月6日至8月19日的台灣國際熱氣球嘉年華及5月18、19日的東浪嘉年華最大型的觀光活動，將邀請花蓮小農在鹿野高台、杉原灣設攤。

接著台東市公所也有10個團次將赴花蓮旅遊，並由台東縣政府補助經費，以實質行動支持花蓮。

台東縣長饒慶鈴（左一）表示未來將讓花蓮小農到台東觀光活動上擺攤，也將補助台東市公所10團花蓮旅遊。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴（左一）表示未來將讓花蓮小農到台東觀光活動上擺攤，也將補助台東市公所10團花蓮旅遊。圖／台東縣政府提供

花蓮 饒慶鈴

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