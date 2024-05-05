基隆轉運站啟用 國光臨時站將拆除 原址設臨停、排班區

基隆轉運站預計7月啟用後，現有國光客運臨時站將由業者自行拆除，市府計畫辦理追加預算，在這塊毗鄰轉運站的空地，設置臨停接送區、計程車排班區等交通接駁設施，讓民眾進出轉運站更加安全便利。

基隆轉運站興建工程去年12月27日驗收合格，市府交通處今年4月25日邀國道客運、市區公車業者進行第1次交通壓力測試，評估行車動線及秩序尚屬良好，周邊路口和站內外交通設施部分調整後，預計本月下旬辦理第2次壓力測試。

交通處長王圳宏表示，基隆轉運站分2階段啟用，第1階段7月先開放國道客運及市區公車候車空間，第2階段預計今年底前由委外營運團隊招商進駐。候車空間共將整合目前分散在火車站周的港西街、國光客運臨時站的17條客運路線，以及33條市公車、基隆客運路線。

原本位在舊基隆火車站前國光客運車站，先前基隆轉運站興建工程拆除後，設置臨時站供乘客上下車。交通處說，轉運站啟用後，國光客運臨時站將由業者自行拆除復舊，市府再辦理追加預算，在原址臨近廣場區域設置臨停接送區，在原搭車空間設置計程車排班區，方便民眾搭車接駁國道客運。

目前搭乘國道客運前往雙北的通勤族，多在港西街站牌等候搭車去上班，候車人潮常綿延到基隆轉運站公共藝術作品「山海鳴光」旁廣場，在冬季濕冷天氣相當不便。市府去年搭設帳篷並引導國道客運1573、9006路線排隊動線，從港西街巷道延伸到舊火車站雕花雨棚，減少風吹、日曬、雨淋之苦。