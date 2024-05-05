快訊

MLB／大谷開轟+3安、孟西3響砲 道奇轟爆勇士體無完膚

停經後骨鬆機率增15至20% 緩解更年期症狀首要任務是這件事

徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆轉運站啟用 國光臨時站將拆除 原址設臨停、排班區

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市國光客運臨時站在今年7月基隆轉運站啟用後拆除，市府規畫設置臨停接送區、計程車排班區，讓民眾進出轉運站更加安全便利。記者邱瑞杰／攝影
基隆市國光客運臨時站在今年7月基隆轉運站啟用後拆除，市府規畫設置臨停接送區、計程車排班區，讓民眾進出轉運站更加安全便利。記者邱瑞杰／攝影

基隆轉運站預計7月啟用後，現有國光客運臨時站將由業者自行拆除，市府計畫辦理追加預算，在這塊毗鄰轉運站的空地，設置臨停接送區、計程車排班區等交通接駁設施，讓民眾進出轉運站更加安全便利。

基隆轉運站興建工程去年12月27日驗收合格，市府交通處今年4月25日邀國道客運、市區公車業者進行第1次交通壓力測試，評估行車動線及秩序尚屬良好，周邊路口和站內外交通設施部分調整後，預計本月下旬辦理第2次壓力測試。

交通處長王圳宏表示，基隆轉運站分2階段啟用，第1階段7月先開放國道客運及市區公車候車空間，第2階段預計今年底前由委外營運團隊招商進駐。候車空間共將整合目前分散在火車站周的港西街、國光客運臨時站的17條客運路線，以及33條市公車、基隆客運路線。

原本位在舊基隆火車站前國光客運車站，先前基隆轉運站興建工程拆除後，設置臨時站供乘客上下車。交通處說，轉運站啟用後，國光客運臨時站將由業者自行拆除復舊，市府再辦理追加預算，在原址臨近廣場區域設置臨停接送區，在原搭車空間設置計程車排班區，方便民眾搭車接駁國道客運。

目前搭乘國道客運前往雙北的通勤族，多在港西街站牌等候搭車去上班，候車人潮常綿延到基隆轉運站公共藝術作品「山海鳴光」旁廣場，在冬季濕冷天氣相當不便。市府去年搭設帳篷並引導國道客運1573、9006路線排隊動線，從港西街巷道延伸到舊火車站雕花雨棚，減少風吹、日曬、雨淋之苦。

交通處表示，轉運站7月啟用後，目前在港西街載客的國道客運路線，都會進入轉運站。考量轉運站空間有限，目前港西街國道客運設置站牌區域，規畫做為「整備儲車區」，讓等待進入轉運站的客運停放，提升運轉站運輸效率。

基隆市國光客運臨時站在今年7月基隆轉運站啟用後拆除，市府規畫設置臨停接送區、計程車排班區，讓民眾進出轉運站更加安全便利。圖／基市府交通處提供
基隆市國光客運臨時站在今年7月基隆轉運站啟用後拆除，市府規畫設置臨停接送區、計程車排班區，讓民眾進出轉運站更加安全便利。圖／基市府交通處提供
基隆市國光客運臨時站在今年7月基隆轉運站啟用後拆除，市府規畫設置臨停接送區、計程車排班區，讓民眾進出轉運站更加安全便利。記者邱瑞杰／攝影
基隆市國光客運臨時站在今年7月基隆轉運站啟用後拆除，市府規畫設置臨停接送區、計程車排班區，讓民眾進出轉運站更加安全便利。記者邱瑞杰／攝影
基隆市國光客運臨時站在今年7月基隆轉運站啟用後拆除，市府規畫設置臨停接送區、計程車排班區，讓民眾進出轉運站更加安全便利。記者邱瑞杰／攝影
基隆市國光客運臨時站在今年7月基隆轉運站啟用後拆除，市府規畫設置臨停接送區、計程車排班區，讓民眾進出轉運站更加安全便利。記者邱瑞杰／攝影

國道客運 基隆 火車站

延伸閱讀

票價一次漲足？ 國道客運業者各有考量

國道客運運價最高漲幅定案！北高票價最高可漲36元

羅東新轉運站完工 驗收、裝修同步拚9月上旬啟用

溪北轉運站BOT地方憂交通黑暗期 新北：檢討進離場動線

相關新聞

基隆288月票半年破3萬人次4月創新高 平均省一半交通費

基隆市288定期票自去年10月16日上線以來，實施滿半年，累計超過3萬人次購買。統計今年4月購買數創單月新高，相較於開賣...

基隆轉運站啟用 國光臨時站將拆除 原址設臨停、排班區

基隆轉運站預計7月啟用後，現有國光客運臨時站將由業者自行拆除，市府計畫辦理追加預算，在這塊毗鄰轉運站的空地，設置臨停接送...

基隆嶼看最美富貴、鼻頭角 資深導覽員：年輕人怕這關

有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，4月1日開放登島旅遊後，每天限1200人總量管制，很受歡迎。沿步道登頂可遠眺「基隆海檻」，是...

妻不離棄癱夫 獨力養2子長大

宜蘭羅東鎮民林靜慧的丈夫14年前車禍後全身癱瘓，她工作之餘要照顧丈夫，還要獨力扶養2個兒子，有人曾勸她放手，但她始終放不...

花蓮花崗山戲沙池 重新開放

花蓮市花崗山親子戲沙池去年因安全檢驗暫時封閉，市公所完成安檢及改善工程，新設帆船造型搖搖樂，也翻新地墊與矽沙，即日起對外...

再登自由中國號 98歲導航員感動

69年前，6位年輕人帶著夢想與勇氣，開著木造的「自由中國號」從基隆出發，共花114天橫渡太平洋抵達美國舊金山完成創舉。當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。