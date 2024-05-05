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全國舞藝展在基隆 帶動觀光效益

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
全國舞藝展演昨天在基隆市立體育館舉行，6800多名舞藝愛好者以舞會友。圖／基隆市政府提供
全國舞藝展演昨天在基隆市立體育館舉行，6800多名舞藝愛好者以舞會友。圖／基隆市政府提供

2024年全國舞藝展演昨天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者，有柔力球、街舞、啦啦隊等15項展演，大家各顯身手拚舞藝。很多外縣市民眾都前晚入住基隆，飯店、旅館幾都住滿，除「以舞會友」外，也帶動基隆觀光效益。

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲說，昨天有6800多位全國各縣市舞藝團體表演，齊聚一堂，昨晚基隆各大飯店、旅館、餐廳都客滿，帶動基隆經濟與商業發展，大家一起拚舞藝、運動享健康。

台灣體育總會理事長汪輝表示，看到各縣市的舞藝展現不同的風格與特色，愛好舞藝的人跳出美麗與健康，場面很熱鬧且很有意義。

活動由台灣體育總會主辦，基隆市體育會承辦，全國各縣市的舞藝選手代表把體育館擠滿，看台也都坐滿民眾，展演項目多元，有柔力球、土風舞、元極舞、排舞、活力健康舞、太極拳、瑜珈、運動舞蹈、中東肚皮舞、街舞、啦啦隊等，還有原住民族民俗舞蹈等十幾個項目的觀摩與交流。

市長謝國樑說，很多人再到基隆各地走走逛逛、品嘗美食，體驗基隆山海之美。另市府將自籌並爭取中央補助投入4000餘萬元改善市立體育館環境，積極改善各項運動設施、空間，讓人人愛運動、處處可運動，使基隆成為愛運動的友善城市。

基隆 運動 體育

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