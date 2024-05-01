地震後宜蘭遊客銳減 縣府爭取同旅遊廊帶納入振興補助

花蓮地震餘震不斷，影響遊客前往意願，連帶使得同一旅遊廊帶的宜蘭縣觀光旅宿業生意大受影響，為了振興宜蘭觀光、活絡商業，宜蘭縣政府建請中央在花蓮優先的前提下，把宜蘭也納入振興觀光與帶動經濟產業的補助對象。

宜蘭地震並沒有花蓮嚴重，縣政府工商旅遊處表示，宜花東同為東部觀光廊帶，以往遊客規畫前往花蓮旅遊，必先經過宜蘭，多數都是先在宜蘭遊玩後再前往花蓮，宜蘭與花蓮的觀光產業緊密相連、福禍相依。

0403地震後，縣政府統計清明連假到宜蘭縣轄風景區的遊客人次，去年15萬6365人次，今年滑落只有11萬2401人次，大幅減少28%，地震過後即使有前往花蓮的團客轉訂單到宜蘭住宿，可以退訂遠比轉訂多，散客旅遊意願受影響，觀光旅宿4月的生意非常慘，5月也不樂觀。

宜蘭縣溫泉產業發展協會理事長梁博凱表示，宜花位處同一條觀光旅遊路線，遊客不去花蓮，也不來宜蘭，經濟部將補助花蓮4大商圈行銷約200萬元，這個月就要針對夜市推出好市加倍券及夜市振興券，另有振興旅遊方案，宜蘭也是地震受影響區，應該一併納入振興補助。

縣政府行文給經濟部指出，宜花東一體，花蓮受震重創，致使旅宿等相關觀光業出現退訂及取消遊程，遊客銳減，而且宜蘭縣是以國內旅遊型態為大宗，在地商圈消費也受到很大影響。

縣府工旅處提出兩項建議，在行銷推廣方面，經濟部商業發展署目前正辦理「2024全國卓越商圈獎」評選，宜花東都只能推薦1個商圈，建議應該不受比例限制，並且免經評選，全縣所屬各商圈都可直接列為中央的行銷推廣、後續輔導資源投入的適用對象。